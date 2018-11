'Just Dance 2019' es toda una fiesta musical

Como todos los años, Ubisoft brinda una gran forma de ir dejando el frío y entrar en calor moviendo el esqueleto. Y es que la compañía gala hará subir a la pista de baila a todos con 'Just Dance 2019' , y aunque muchos le pongan un 'pero' por delante, a la hora de la verdad es uno de los grandes éxitos de la compañía año tras año en ventas, y más ahora con el 'Just Dance World Cup' (#JDWC2019), torneo mundial del juego de baile que a incios del próximo año tendrá su final en Brasil, y en el que Camila Blas, 'Just Dancer' de 17 años de origen argentino será la representante sudamericana.



Si bien en años anteriores, las entregas de 'Just Dance' hicieron bailar, hacer locuras o armar las fiestas con temas como 'Leon On', 'September' o 'You spind me around', este año 'Just Dance 2019' promete sorprender a más uno una vez más con nuevas canciones y coreografías. Así que pongan la música a todo volumen y sigan el ritmo de este análisis.



ASPECTO VISUAL

Con tan solo activar el título podemos ver que esta entrega de 'Just Dance 2019' ofrece una interfaz muy sencilla y práctica, dejando de lado este toque sobrecargado de entregas previas. Ahora todo es mucho más limpio y práctico desde el primer menú, el acceso al 'modo Kids', en donde encontraremos los temas para los más pequeños de la casa, o el modo tradicional donde estarán los temas principales. Esto ayuda a dejar a los niños con canciones más acorde a ellos, ya que para los jóvenes/adultos tendrán los temas que requieren coreografías más complejas, salvo el tema de 'Coco'.



El nuevo título de Ubisoft hará llega con una variada selección de temas. El nuevo título de Ubisoft hará llega con una variada selección de temas.

Pasando a lo que es el modo de juego principal, la forma de planteamiento nos hace recordar de inmediato a la interfaz de un servicio de streaming. Desde la izquierda de la pantalla podremos acceder a una barra y al modo online, a la sección de 'Playlist' o los temas, junto con las opciones del juego mismo. Eso si, los modos sencillos no están presentes como por ejemplo el 'Dance Labs', por lo que tenemos 40 canciones sin tener ningún extra o añadido a nivel de mecánicas o modos de juego por ejemplo. A todo esto, no es nada malo lo que se puede apreciar, ya que ayuda enormemente a navegar por el repertorio de canciones que viene con el juego como también ver con facilidad una parte del baile que podemos hacer e información de la canción, algo muy útil sobre todo para las canciones que vienen de 'Just Dance Unlimited'.



Sobre la forma o mecánicas de juego, nada ha cambiado. Nuestro objetivo será en imitar los movimientos que haga el bailarín de turno. De esta forma registraremos nuestros movimientos gracias a los Joy-Con en la versión de Switch, los celulares en PS4 y Xbox One, Kinect en Xbox One; y la PS Camera o PS Move en PS4.



Las coreografías y viodes planteados podrían considerarse como verdaderos videoclips. Las coreografías y viodes planteados podrían considerarse como verdaderos videoclips.

CANCIONES Y MODOS

En relación a los temas que llegan incluídos en la edición de este año, Ubisoft apostó por canciones modernas y tendencias actuales, y en especial en lo que son las coreografías grupales. Esto no es nada raro, ya que 'Just Dance' siempre se ha disfrutado más en compañía, con los amigos y la familia, y en este aspecto sigue siendo excelente. Por otro lado, las coreografías individuales siguen siendo muy buenas, pero se nota el gran trabajo de los fondos, los cuales realmente destacan por ser vibrantes y dinámicos y ayudan a que los temas podamos considerarlos como verdaderos videoclips.



Los canciones que llegan incluídas en 'Just Dance 2019' están centradas en temas modernos, además de otros que siguen tendencias actuales, otros con ritmo latino, también habrá tecno y hasta K-pop. Mención aparte, me ha sacado una sonrisa lo que es el baile de 'Pac-Man', el cual resulta ser más que sencillo llegando al punto de lo absurdo, pero al mismo tiempo divertido y maravilloso para unas risas con nuestros amigos o familia en plena coreografía. Para ver todo el listado de temas les dejamos este video.



Un aporte interesante es el 'modo Playlist', en donde podremos crear nuestros propios sets, o en todo caso el mismo juego lo hará por nosotros en base a género o incluso generado por las mismas canciones que hemos bailado y el mismo título considera que nos podrían gustar. Del mismo modo, tendremos una progresión en el desarrollo del videojuego, ya que al momento de jugar y completar desafíos, podremos obtener puntos 'Mojo', con los que podremos desbloquear diferentes elementos, rutinas alternativas, avatares para nuestro perfil, etc.



Otro punto interesante de 'Just Dance 2019' es el hecho de poder acceder mediante el servicio 'Just Dance Unlimited', el cual se encuentra disponible por 30 días con más de 400 canciones de entregas anteriores, y donde además se irán añadiendo nuevos temas. Esto es algo que me parece casi indispensable para disfrutar al máximo del juego, ya que de esta forma podremos tener variedad en género de canciones o de tipo individuales, de parejas o grupales. Si uno no está suscrito, puede hacerlo mediante un pago.



El tema de 'Pac-Man' es uno de los más llamativos. El tema de 'Pac-Man' es uno de los más llamativos.

Los cambios que se pueden apreciar en 'Just Dance 2019' son claramente de reestructuración de interfaz, todo luce más amigable y accesible. En este aspecto, el título de Ubisoft triunfa a lo grande, y mejor aún en el hecho de superar lo que es el 'modo Kids' del tradicional. El punto a tener en cuenta es el hecho de que esta mejora viene a costa de cualquier modo adicional que hay en entregas previas. Eso sí, estamos ante una entrega muy buena para todos aquellos que deseen mover el esqueleto en forma individual o grupal gracias a una geniales coreografías y temas, aunque de cara al futuro habría que ver si el modo 'Just Dance Unlimited' sería una opción más importante a tenerla como suscripción anual y actualizable vía streaming.

Si deseas ver nuestro análisis en video solo haz click en este enlace para apreciarlo en Perú21 Instagram TV.

FICHA



- Plataforma: Nintendo Switch, PS4, Xbox One, 360, Nintendo Wii U

- Desarrolladora: Ubisoft

- Género: Simulación / Arcade / Baile

- Distribuidor: Ubisoft