'Just Cause 4': Square Enix revela el explosivo tráiler de lanzamiento del esperado título [VIDEO]

A tan solo unas horas para su lanzamiento, Square Enix ha publicado el tráiler de lanzamiento de 'Just Cause 4' , título en donde Rico Rodriguez tendrá que hacer frente a The Black Hand en la isla Solis en Sudamérica.



El trailer muestra gameplay exclusivo combinado con la acción del juego, además de diversos comentarios de la prensa especializada referente a esta entrega. Eso sí, la acción, explosiones, disparos y movimientos acrobáticos están a la orden del día los cuales resultan ser muy espectaculares.



'Just Cause 4' tiene lugar en el mundo ficticio de Solís, ubicado en Sudamérica, un lugar en donde la destrucción y físicas jugarán un papel fundamental, incluyendo la introducción de tornados y otros eventos climatológicos extremos.



'Just Cause 4' estará disponible desde el 4 de diciembre de 2018 para Xbox One, PlayStation 4 y PC.