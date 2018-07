'Just Cause 4': Square Enix revela más detalles del nuevo título de aventura [VIDEOS]

Después del anuncio de Just Cause 4 durante el E3 de este año, hemos visto que se ha generado mucha expectación sobre el juego. Es por esto que una serie de videos recientemente publicados ofrecen mayores detalles de esta aventura.

Se trata de los videos ' Just Cause 4 Making Of' series que son narrados directamente por los desarrolladores y ofrecen todas las claves, nueva información y detalles de las más impresionante características de este título cargado de acción.

A continuación compartimos los videos disponibles:



APEX POWER

​

Nombrado bajo el concepto de un Apex, siendo el pico o la cumbre, el equipo de Avalanche habla sobre el nuevo 'Apex Engine', creado desde cero para permitirles construir el juego más dinámico de la serie 'Just Cause' con las mejores características.



FORCE OF NATURE

​

El equipo explica cómo ' Rico' , una fuerza de la naturaleza por derecho propio, se desempeñará y tendrá que lidiar con elementos como tornados, tormentas de arena y lluvias torrenciales, y nos dan detalles sobre el sistema de simulación necesario para recrear condiciones climáticas extremas para conseguir una perfecta combinación de realismo con diversión.



THE GRAPPLE HOOK

​

La personificación de ' Rico' es su gancho de agarre, la máxima herramienta de este 'sandbox'. No solo aún puede realizar explosivas destrucciones que los jugadores podían hacer en el título anterior, sino que ahora tiene nuevas habilidades, nuevas opciones y es totalmente personalizable.



REDEFINING RICO

​

El mejor 'sandbox' de su clase con físicas sin rival no sería nada sin un héroe a la altura. Un nuevo desafío espera a ' Rico' , ha dejado la agencia y se ha ido en solitario. Regresa en ' Just Cause 4' con más profundidad y complejidad pero con no menos acción de la que los fans esperan de este héroe.



THE WORLD OF SOLIS

​

El equipo explica cómo han creado 500 años de historia para inspirar el diseño del entorno y la narrativa, desde el estilo colonial hasta edificios modernos.

'Just Cause 4' saldrá a la venta el 4 de diciembre de este año para PS4, Xbox One y PC.