La cuenta atrás ha comenzando y ya es sólo cuestión de unos días para que Square Enix publique 'Just Cause 4'. Y para celebrar la dinámica naturaleza de 'Rico Rodriguez', la compañía ha publicado cinco nuevos trailers inspirados en películas clásicas de acción de décadas pasadas tales como 'Rambo', 'James Bond' y 'The Fast and the Furious' entre otras.



'Rico Rodriguez' es el héroe de siempre y 'Just Cause 4' mezcla todo lo que los fans adoran de las películas de acción: escenas de alto riesgo, acción exagerada y todo presentado de manera desmesurada. Los tráilers muestran una colección de divertidos videos al estilo de películas de acción de los 60s, 70s, 80s, 90s y 2000s.



El juego tiene lugar en el mundo ficticio de 'Solís', en Sudamérica, donde se llegará a un increíble nivel de destrucción y físicas únicas con la introducción de tornados y otros eventos climatológicos extremos.

'Rico Rodriguez' regresa con su característico paracaídas, su wingsuit y, como no, su gancho de agarre ahora mejorado con nuevas funcionalidades y totalmente personalizable, convirtiéndolo en la más poderosa y versátil herramienta que el jugador podrá tener.



'Just Cause 4' hará historia en la saga y será lanzado el 4 de diciembre de 2018 para Xbox One, PlayStation 4 y PC.