'Just Cause 4': Square Enix presenta un nuevo y explosivo tráiler [VIDEO]

A una semana del lanzamiento de 'Just Cause 4' , Square Enix ha presentado a 'Rico Rodriguez' desde la mirada de la dominante facción enemiga, 'The Black Hand'.



El trailer muestra el gameplay exclusivo combinado con la acción del juego, junto con la intensa banda sonora del renombrado productor y DJ, Slushii. Este ofrece una mirada divertida sobre el poder de destrucción que el agente libre rebelde 'Rodríguez' puede desplegar a partir de este 4 de diciembre.



Puedes ver a 'Rico' desde la perspectiva de la milicia enemiga – 'The Black Hand', mientras la líder de la facción 'Gabriela Morales', escucha el reporte de los supervivientes de la destrucción provocada por 'Rico'. Desde provocar la destrucción total sobre una base enemiga hasta anclar barriles explosivos en contenedores de carga.

El juego tiene lugar en el mundo ficticio de 'Solís', en Sudamérica, donde 'Just Cause 4' lleva a la serie a un increíble nivel de destrucción y físicas únicas con la introducción de tornados y otros eventos climatológicos extremos. 'Rico' regresa con su característico paracaídas, su wingsuit y, como no, su gancho de agarre ahora mejorado con nuevas funcionalidades y totalmente personalizable, convirtiéndolo en la más poderosa y versátil herramienta que el jugador puede tener.



'Just Cause 4' hará historia en la saga y será lanzado el 4 de diciembre de 2018 para Xbox One, PlayStation 4 y PC.