'Just Cause 4': Se podrá usar una cabeza olmeca como arma [VIDEO]

Una de las grandes variantes de la franquicia 'Just Cause' es el poder hacer uso de diversos objetos para poder eliminar a nuestros enemigos. Y esta vez, en 'Just Cause 4' no será lo contrario, ya que 'Rico Rodríguez' podrá recibir, pedir y recibir suministros para cumplir sus diversos objetivos.



Llama tremendamente la atención el hecho de que incluso nos podrán enviar una cabeza olmeca de gigantescas proporciones tal cual podemos apreciar en el video. Además de esto, podremos también pedir uno de sus más de 104 vehículos (autos, barcos y aviones), muchas armas e incluso objetos aleatorios.



Otra de las novedades con las que contará esta nueva entrega es la de poder desbloquear hasta a 7 pilotos, los cuales podrán especializarse en entregar determinados tipos de suministros.



'Just Cause 4' llegará el próximo 4 de diciembre para PS4, Xbox One y PC.