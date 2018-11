'Just Cause 4' muestra toda la acción con su nuevo tráiler [VIDEO]

Hace poco, podíamos apreciar una nueva secuencia de imágenes del nuevo título de Square Enix y Avalanche Studios, 'Just Cause 4' , en las que veíamos la gran calidad gráfica del videojuego.



Pero, preparándose para su lanzamiento, el mes próximo llegará un nuevo tráiler cinemático titulado 'Eye of The Storm', que fue mostrado por primera vez como parte del episodio especial X018 del Inside Xbox en vivo desde la Ciudad de México.



'Just Cause 4' introduce otro capítulo lleno de adrenalina para el agente solitario 'Rico Rodriguez'. Después de que 'Rico' aterrizara en 'Solís' para descubrir la verdad sobre la muerte de su padre, se enfrenta cara a cara con la milicia 'Black Hand' liderada por la despiadada 'Gabriela'.



'Just Cause 4' llegará el próximo 4 de diciembre en formato multiplataformas, vale decir que lo vermeos en PS4, Xbox One y PC.