'Just Cause 4': Llega nuevo contenido con la última actualización [VIDEO]

Esta mitad de año, 'Just Cause 4' será más grande y explosivo con la llegada de otra actualización de contenido para el juego de mundo abierto más exagerado del mundo.

Ahora, gracias a este nuevo contenido, podremos ver como fuerzas sobrenaturales invaden las ciudades de 'Solis' e infectan a su gente, y sólo 'Rico' será quien puede salvar la situación en este nuevo contenido titulado 'Los Demonios', el ya se encuentra disponible para los usuarios de la 'Gold Edition' y el pase de temporada, y el 3 de julio para todos, en Xbox One, PS4 y PC.

Pero esto no es todo, ya que además esta nueva actualización contiene además los 'Retos Libres', los cuales ofrecerán nuevas maneras de jugar en el mundo abierto de 'Just Cause 4' y que mediante los mismos podremos ganar diversos premios de tipo cosméticos. Como plus, podremos acceder al extravagante paquete 'Toy Vehicles', mediante el cual podremos acceder a las miniaturas de los 'Tank', 'Boat' y 'Jet' del 'Black Market'. Una divertida, explosiva y exagerada forma para generar destrucción en 'Just Cause 4' desde nuevas alturas.

'Just Cause 4' se encuentra disponible para PS4, Xbox One y PC.