'Just Cause 4': El contenido descargable titulado 'Dare Devils' ya está disponible [VIDEO]

Square Enix lanzó en diciembre pasado 'Just Cause 4' , título en el que podíamos disfrutar de las aventuras de 'Rico Rodríguez' en 'Solís' mientras se enfrenta cara a cara con la milicia de 'Black Hand' liderada por la despiadada 'Gabriela', en PS4, Xbox One y PC.

Pero las aventuras de 'Rico' no han terminado, y es que la compañía japonesa anunció que el primer contenido descargable para el videojuego titulado 'Dare Devils of Destruction' de la expansión 'Dare Devils, Demons and Danger Expansion Pass' ya se encuentra disponible en todas sus plataformas.

Este contenido llega con diversas novedades como una nueva isla, además de facciones y misiones que pondrán al extremo nuestras habilidades como piloto. Por otro lado, deberemos afrontar el desafío de 'Dare Devils' y conseguir las más altas puntuaciones para desbloquear más de 16 vehículos armados para ser utilizados en cualquier momento en la trama de 'Just Cause 4'.

Además, todos aquellos que compren la 'Gold Edition' recibirán siete días de acceso anticipado a todo este contenido de 'Just Cause 4'.