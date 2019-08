'Just Cause 4': El último contenido descargable llegará muy pronto [VIDEO]

No hay duda alguna que 'Just Cause 4' es uno de los títulos más divertidos que podemos encontrar en el mercado.

Pero si ya lo has terminado o buscas más acción y diversión, Square Enix anunció que el próximo contenido descargable, 'Danger Rising', llegará el 29 de agosto a PlayStation 4, Xbox One y PC para todos los que tengan el pase de temporada, el cual lleva por nombre 'Dare Devils, Demons, and Danger'.

Este contenido será el tercero y último que llegará, ofreciendo a todos los gamers ocho nuevas misiones. De igual forma, tendremos acceso a nuevas armas con las que podremos hacer frente a nuestros enemigos. Aunque lo más llamativo a todo esto es el poder hacer uso de la 'hoverboard' (tabla voladora), una pieza tecnológica la cual nos dará la posibilidad de poder desplazarnos y viajar por el mapa de una forma más fácil y rápida.

'Just Cause 4' se encuentra disponible para PS4, Xbox One y PC.