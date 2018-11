'Just Cause 4' es la entrega más grande, variada e increíble de toda la saga. El nuevo tráiler titulado 'Deep Dive' ofrece a los jugadores un resumen de todo lo que pueden esperar del 'Just Cause' más ambicioso hasta la fecha.



En 'Just Cause 4' hay más biomas, vehículos y armas que nunca antes, repartidos por el mundo más grande jamás visto en un juego de la saga. Vehículos más manejables, enemigos con una IA más sofisticada y un gancho mejorado.



Las increíbles condiciones climáticas extremas, como los tornados, las tormentas de arena y las tormentas eléctricas, se producen en tiempo real y suponen un punto de inflexión para 'Just Cause 4'. todas estas funcionan gracias a la revolucionaria tecnología sandbox de Avalanche Studios, el motor Apex.



'Just Cause 4' hará historia en la saga y será lanzado el 4 de diciembre de 2018 para Xbox One, PlayStation 4 y PC.