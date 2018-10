'JUMP FORCE' ya tiene fecha de lanzamiento y nuevos personajes [VIDEO]

Durante el desarrollo de la París Games Week, Bandai Namco no ha desaprovechado la oportunidad para revelar nuevos detalles acerca de sus títulos, en especial de 'JUMP FORCE'.



Lo primero es la revelación de su fecha de lanzamiento: 15 de febrero del próximo año. Pero eso no es todo, además se han confirmado dos nuevos personajes para esta entrega: 'Ryo Saeba' de 'City Hunter' y 'Kenshiro' de 'Fist of the North Star'.



Acompañando este anuncio, la compañía japonesa ha publicado un nuevo tráiler en donde se pueden apreciar a los nuevos personaje haciendo gala de sus más poderosos ataques.



'JUMP FORCE' llegará a PS4, Xbox One y PC el próximo 15 de febrero del 2019.