'Jump Force': Épicos combates del anime y manga en nuestro mundo [RESEÑA]

Anunciado el año pasado durante la conferencia de Microsoft en Los Ángeles durante el E3. 'Jump Force' es un ambicioso videojuego de luchas en 3D en donde se mezclan personajes provenientes de las más aclamadas franquicias de anime y manga de todos los tiempos.Una serie de historias únicas y fascinantes publicados a través de años por la reconocida revista nipona Shūkan Shōnen Jump o Weekly Shonen Jump.

'Jump Force' nos presenta toda una amplia gama de personajes de mas de quince diferentes series de anime / manga. Algo ya antes visto en anteriores entregas como la conocida 'J-Stars Vs', pero elevado a la enésima potencia, gracias al motor gráfico Unreal Engine, un impecable manejo de partículas, poderes, voces, ataques, locaciones y hasta diálogos, detallados al milímetro, respecto a las series originales; presentándonos no solo un típico juego de luchas como cualquier otro, sino también un tributo y homenaje hacia cada una de las series que forman parte de una de una revista con más de 50 años de antigüedad, aunque con una trama que no llega a engranar del todo.

Bandai Namco lanzó 'Jump Force' en formato multiplataforma, PS4, Xbox One y PC. Bandai Namco lanzó 'Jump Force' en formato multiplataforma, PS4, Xbox One y PC.

LO QUE NOS OFRECE ' JUMP FORCE'

En esta nueva entrega y en conmemoración de los 50 años de la Weekly Shonen Jump, es desarrollada por Spike Chunsoft y producida y distribuido por Bandai Namco para Xbox One, PS4 y PC con 40 personajes inicialmente con opción a irse agregando nuevos luchadores a través de contenidos descargables.

Además, cuenta con escenarios de lo mas peculiares que van desde el Times Square en New York, San Francisco, Honk Kong, París, México, el planeta 'Namek', 'Konoha', entre otras brindándonos la propuesta de vivir los estragos de una fusión de mundos dentro del planeta tierra incluyendo detalles de ambas realidades como la Estatua de la Libertad en el planeta 'Namek', (un guiño muy notorio al 'Planeta de los Simios'), por ejemplo.

HÉROES DEL GÉNERO 'SHONEN'

Nada mas con ver un par de batallas de 'Jump Force' podremos darnos cuenta lo emocionantes y frenéticas que son, donde la velocidad y los poderes devastadores, así como las explosiones y brillos saltan a la vista este gran repertorio de personajes representantes del genero 'Shonen' (historias con personajes masculinos, con grandes dosis de acción).

Bandai Namco lanzó 'Jump Force' en formato multiplataforma, PS4, Xbox One y PC. Bandai Namco lanzó 'Jump Force' en formato multiplataforma, PS4, Xbox One y PC.

Es así donde podremos armar equipos de 3 peleadores y enfrentarnos con la más disparatada mezcla que se nos ocurra, y gozar del repertorio mas completo de ataques, poderes, gritos y frases mas conocidas de cada personaje.

CHOQUE DE UNIVERSOS

Como todo buen título crossover, 'Jump Force' nos presenta una historia, con la que se busca de esta manera dar cierta explicación a la fusión de mundos y de como todos estos personajes llegaron a ubicarse en la tierra (si esta tierra). La historia trata respecto a la formación de la 'Jump Force', una especie de agrupación de luchadores al mando del director 'Glover' y que tiene como objetivo lograr la paz en el planeta, tras la victoria sobre las fuerzas del mal.

Bandai Namco lanzó 'Jump Force' en formato multiplataforma, PS4, Xbox One y PC. Bandai Namco lanzó 'Jump Force' en formato multiplataforma, PS4, Xbox One y PC.

En esta ocasión y para efecto del desarrollo de la historia, las fuerzas del mal se verán comandadas sobre un personaje de oscuros intereses y como es de costumbre, un nivel de batalla considerable, llamado 'Kane', así como del grupo de secuaces llamados los 'Venenos'. Cabe destacar que tanto el director 'Glover', como 'Kane' y demás personajes, se encuentran diseñados por el propio Akira Toriyama, y creados exclusivamente para la aventura de 'Jump Force'. Fuera de esto, deberemos crear nuestro personaje gracias al editor que nos ofrece el título y que deberá unirse a la 'Jump Force'.

Iniciaremos en la extensa base de la 'Jump Force', llena de pasillos y ambientes. Aquí, se nos presentara como una sala central y tres túneles alrededor de los equipos a los que podremos elegir (Alfa, Beta y Gama). Aquí, se nos mostrara un planeta tierra atacado por unos seres sombríos conocidos como 'venenos', todo a causa de unos extraños cubos que controlan sus voluntades.

Es entonces que el director 'Glover' a cargo de la 'Jump Force' se encargará de combatir a estas fuerzas del mal, a la par que iremos reclutando personajes de diferentes series. Como es de esperar en este tipo de títulos, no se nos brindara así de fácil al peleador, puede primero deberemos vencerlo antes de invitarlo a las filas de la 'Jump Force' o 'J-Force'. Hasta este punto desarrollamos la historia para no caer en los tan odiados 'spoilers'.

MECÁNICAS

Cada personaje contara con tres modos de ataque: el estándar, el fuerte y el agarre; adicionalmente contará también con tres ataques llamados 'habilidades', los cuales consumirán barras de habilidad la cual posee cinco niveles las cuales se podrán cargar, y también un ataque especial llamado 'despertar'; este último dependerá de una barra alrededor de la imagen de nuestro personaje, y crecerá con los ataques efectuados y recibidos, pudiendo activarse a partir del 50% de llenado.

Durante la batalla podremos cambiar entre cada uno de los tres personajes que conformen nuestro equipo. Cabe destacar que los tres personajes compartirán una sola barra de vida, por tal motivo solo debemos cambiar de personaje cuando necesitemos probar una nueva estrategia, ataque o habilidad. Si no precisamos realizar un cambio de personaje, también podremos utilizarlos a modo de apoyo. Adicionalmente cada personaje dispondrá de puntos de un nivel, puntos de salud, resistencias físicas y valores elementales con respecto a sus ataques y modos de pelea.

Bandai Namco lanzó 'Jump Force' en formato multiplataforma, PS4, Xbox One y PC. Bandai Namco lanzó 'Jump Force' en formato multiplataforma, PS4, Xbox One y PC.

También contarán con casillas de destreza, llamadas 'Destreza J'; de esta manera nuestro avatar podrá equiparse diferentes destrezas, dependiendo del personaje, así poder potenciarlas, lo cual permitirá desarrollar exponencialmente las habilidades y capacidades de ataque de cada avatar. Respecto a los combates, estos son fáciles e intuitivos, no se requieren complejas combinaciones y es fácil mantener los ataques y defensas.

MODOS DE JUEGO

Toda la aventura sucede dentro de la base de la 'Jump Force', es ahí donde podremos ubicar las tiendas, salas, hablar con algunos personajes de la historia, modificar nuestras habilidades y participar en combates de versus contra una inteligencia artificial, u otro contrincante a través de la red local (llamado combates sin conexión). Respecto a las partidas en línea, estas se realizan muy similar a títulos de Bandai Namco. Siendo este muy estable y rápido al momento de ingresar a una sala e iniciar un combate.

Bandai Namco lanzó 'Jump Force' en formato multiplataforma, PS4, Xbox One y PC. Bandai Namco lanzó 'Jump Force' en formato multiplataforma, PS4, Xbox One y PC.

DISEÑO DE PERSONAJES

Respecto al apartado gráfico, este es impecable, pues la desarrolladora no opto por el clásico 'cel shading', sino que se decantó por diseños más realistas y un manejo de sombras que aportan carácter a cada personaje, aunque se pudo trabajar un poco más las expresiones de algunos personajes, sobre todo a la hora de hablar.

El uso del motor gráfico Unreal Engine es de lo más completo, pues logra un atractivo visual único, desde el uso de los reflejos, destellos, iluminación de cada uno de los escenarios, y personajes. Volvemos a poner énfasis en los destellos y manejos de partículas, es simplemente un deleite a la vista ver el despliegue de habilidades y poderes de cada personaje al momento de la lucha.

Bandai Namco lanzó 'Jump Force' en formato multiplataforma, PS4, Xbox One y PC. Bandai Namco lanzó 'Jump Force' en formato multiplataforma, PS4, Xbox One y PC.

En resumen, podremos decir que Bandai Namco cumplió respecto a traernos un título que haga homenaje a los 50 años de la Weekly Shonen Jump, a los fanáticos y seguidores de series como 'Bleach', 'Naruto', 'Dragon Ball Z', 'One Piece', 'Hunter x Hunter', 'Yu-Gi-Oh', 'Fist of The Nort Star', 'Rurouni Kenshin', 'Saint Seiya' o 'Death Note'; en brindarnos un título de luchas muy respetuosos a cada una de las series que representa.

Batallas repletas de adrenalina, con destrucción de escenarios, explosiones, destellos y un buen trabajo de partículas, efectos de daño a cada personaje lastimado, voces en japonés, ataques y poderes fieles a cada personaje; 40 personajes, una historia un poco floja pero que cumple su cometido, incluyendo personajes creados por el propio Akira Toriyama para la historia. Todo esto mediante una interface alejada de los clásicos menús y enfocada en la exploración de la base de los 'Jump Force'.

FICHA TÉCNICA



PLATAFORMA: PS4 , Xbox One, PC

DESARROLLADORA: Spike Chunsoft

GÉNERO: Lucha

DISTRIBUIDOR: Bandai Namco

​PUNTAJE: 7