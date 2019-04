'Jump Force': Bandai Namco anuncia la lista completa de personajes descargables [VIDEO]

Bandai Namco ha revelado a lista completa de personajes de descargables para 'Jump Force'. Los personajes provienen de series de manga populares 'Naruto', 'Dragon Ball Z', 'One Piece', 'Bleach', 'HunterXHunter', y 'My Hero Academia'. Sobre las fechas de lanzamiento de estos personajes Bandai Namco ha indicado que serán anunciadas en una fecha posterior.

También se lanzó hoy un tráiler del próximo personaje descargable, 'All Might' de 'My Hero Academia'. El tráiler del verdadero 'Símbolo de la Paz' muestra la impresionante variedad de habilidades rápidas y contundentes del héroe, incluido su ataque definitivo.

Aquí les compartismo la lista de los personajes descargables que llegarán a 'Jump Force':

• 'Biscuit Krueger' ('HunterXHunter').

• 'Majin Buu' ('Dragon Ball Z').

• 'Madara Uchiha' ('Naruto').

• 'Trafalgar D. Water Law' ('One Piece').

• 'Hitsugaya Toshiro' ('Bleach').

• 'Grimmjow Jaegerjaquez' ('Bleach').

• 'Katsuki Bakugo' ('My Hero Academia').

Todos los personajes descargables pueden ser adquiridos individualmente o como parte del pase de temporada de ' Jump Force'. El Pase de temporada de los personajes tiene un costo de 30 dólares con 4 días de acceso prioritario exclusivo antes de su lanzamiento oficial, así como nuevas habilidades y elementos de vestuario para una mayor personalización de avatar.