Tras un año desde el lanzamiento de ‘Tom Clancy’s The Division 2’, aún hay gamers que no han jugado esta entrega de acción, pero para fortuna de todos los gamers de PC y consolas, Ubisoft anunció que ya se encuentra disponible la versión de prueba gratuita de este título.

Gracias a esta versión gratuita de ‘The Division 2’, la cual ya se encuentra disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC vía UPlay, podremos acceder a ocho horas de juego, además de poder llegar hasta el nivel ocho mientras jugamos el ‘modo historia’ y exploramos la ciudad de Washington D.C.

Pero además de esto, los gamers de ‘Tom Clancy’s Rainbow Six Siege’ que jueguen esta versión o sean poseedores del juego completo, podrán conseguir el conjunto de ‘The Division 2’ para el personaje ‘Elzbieta Bosak’, el cual incluye un uniforme y un gorro de ‘The Division’, el reloj de ‘The Division’ y una apariencia especial para el arma ‘Scorpion EVO3 A1’.

Cabe resaltar que en la versión gratuita de ‘The Division 2’ no estaráN disponibles opciones como los clanes y las compras con créditos premium.

‘Tom Clancy’s The Division 2’ y su expansión, ‘Warlords of New York’, ya se encuentran disponibles en nuestro mercado para PlayStation 4, Xbox One, PC y Stadia, y si se perdieron nuestro análisis de la expansión aquí lo compartimos.

