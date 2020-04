La pandemia de coronavirus (COVID-19) generó una serie de medidas de cuarentena y aislamiento social en distintos países a fin de frenar la ola de contagios. Esta situación ha motivado que gamers y aficionados en todo el mundo recurran a los videojuegos como la mejor opción para sobrevivir las cuarentenas.

Jamás fue tan sencillo el poder ayudar a tu país y a la humanidad como ahora, haciendo algo a lo que muchos hemos estado acostumbrados durante tanto tiempo, y es quedarnos en casa. Esta simple acción facilita enormemente la lucha contra el avance de coronavirus al evitar exponernos al contagio y/o poder contagiar a los demás.

Con la finalidad de sobrellevar la cuarentena, los videojuegos son una excelente opción y si estos son gratis, pues mucho mejor. Es por eso que a continuación te presentamos una serie de opciones gratuitas para sobrevivir a esta pandemia y volverte un pro.

LOS IMPRESCINDIBLES DE PC

Todo gamer que se precie ha jugado o debería jugar alguno de los grandes títulos que han acaparado los eSports a nivel mundial. Juegos con legiones de seguidores y representantes en todo el mundo, y que han generado millonarios torneos.

Pero si pensabas que acceder a estos títulos te iba a costar dinero, pues nada más lejos de la realidad, ya que estos grandes videojuegos, algunos verdaderos clásicos, son gratis y estan disponibles en sus respectivas plataformas.

En la plataforma de la emblemática compañía Blizzard tenemos grandes juegos de calidad con acceso gratuito como:

- StarCraft 2

- Heroes of the Storm

- Hearthstone

- Call of Duty: Warzone

Starcraft 2

Por su parte, en la plataforma de Steam , la meca de los videojuegos de PC, puedes encontrar toda una biblioteca de juegos gratis para todos los gustos en la sección ‘Free to play’, con grandes títulos como ‘World of Warships’, 'Path of Exile’ o ‘Rakion’. Pero si lo tuyo es lo clásico y la alta competencia, también están las joyas:

- Dota 2

- Counter Strike Global Offensive

- Destiny 2

También existen otros juegos triple A que se han vuelto muy populares en los últimos años, llegando a tener un lugar fijo en las bibliotecas de todo gamer, tales como:

- Fortnite

- League of Legends (LOL)

- APEX Legends

- Assassins Creed 2

Fortnite

PLAYSTATION

Para los amantes de la consola de Sony, su tienda en línea de videojuegos o PlayStation Store constantemente tiene ofertas y se liberan juegos por tiempos limitados. Pero lo que ha llamado la atención de los gamers recientemente es el advenimiento de su nueva iniciativa ‘ Play at Home ’ con motivo de las cuarentenas por la pandemia de coronavirus.

A través de este apartado es que Sony empezará a brindar una serie de juegos de forma gratuita y para siempre a sus usuarios de la PlayStation 4. Y para empezar, nada más y nada menos que:

- ‘The Nathan Drake Collection’, la trilogía original de ‘Uncharted’ remasterizada.

- Journey

- DiRT Rally 2.0

XBOX

Al igual que la plataforma Steam, Microsoft no se queda atrás con toda una sección de videojuegos ‘Free to play’ para su consola XBox One . Con grandes títulos como:

- ‘World of Tanks’

- ‘Warframe’

- ‘Smite’

- ‘DC Universe online’

- ‘Star Trek Legacy online’ entre muchos otros.

Worlds of Tanks

NINTENDO

La compañía de la gran N no también tiene su sección de juegos gratis para su consola Nintendo Switch, con títulos principalmente dirigidos a los amantes de los clásicos y la nostalgia.

Solo basta con entrar a la sección de juegos para la Nintendo Switch , y colocar entre los parámetros de búsqueda la opción de cero euros o dólares y a continuación aparecerán todos los juegos con ese precio.

- Juegos clásicos de la emblemática consola Nintendo Entertainment System (NES)

- Juegos clásicos de la afamada consola Super Nintendo Entertainment System (SNES)

- Tetris 99

- Super Kirby Clash, y muchos otros.

16. Super Mario World

No existe excusa para no pasarla bien y muy entretenido durante esta cuarentena y recuerda que la forma de ganarle al coronavirus es quedándote en casa y lavando tus manos constantemente.

Que el virus no contagie el Internet. Seamos responsables. No saturemos las redes

