Muchos son los juegos que salen cada mes y con esto, una gran parte se pierde del radar de muchos jugadores. ‘Journey to a Savage Planet’ de 505 Games es un juego raro y ahí es donde brilla, por ser una propuesta diferente y algo alocada.

TODO COMIENZA CON...

‘Journey to a Savage Planet’ nos pone en la tarea de arreglar nuestra nave inoperativa en un planeta deshabitado. Esta es una premisa sencilla y que ya ha funcionado en muchos videojuegos, y es que la idea de no saber que nos espera es algo positivo a pesar de no ser la más original de todas.

A pesar de encontrarse dentro del género disparos, ‘Journey to a Savage Planet’ es considerado un título de aventuras. La acción está presente, aunque es tan poco profunda que en la desarrolladora Typhoon Studios han querido centrarse en crear aventuras.

Aquí, nos encontramos en un entorno bastante grande con flora y fauna desconocida, la cual deberemos analizar con nuestro escáner. Esto le da una sensación bastante interesante ya que todo lo aprendemos sobre la marcha. Cara criatura y planta tiene un comportamiento distinto, y aquí entra un tema interesante: ‘La muerte’. Y es que moriremos muchas veces, ya que al estar en un planeta salvaje, muchas cosas podrán causarnos problemas.

El título de 505 Games ya se encuentra disponible para PS4, Xbox One y PC.

MECÁNICAS

Un detalle interesante es su corte ‘metroidvania’ bastante marcado, ya que desde los primeros minutos del juego tendremos lugares a los que no podemos acceder y deberemos conseguir ciertas habilidades para acceder a estos: mejora de salto, armas más potentes y demás. El poder regresar a niveles ya explorados (‘backtracking’) está muy bien logrado y gracias a su diseño artístico, es muy reconfortante regresar y volver a explorar esos lugares una vez más.

Un punto muy positivo en ‘Journey to a Savage Planet’ es la estupenda labor a la hora de crear un mundo alienígena, el cual se siente vivo y que da gusto explorar. No es algo que todos los estudios pueden hacer y se nota que se ha seguido un orden. No es un titulo muy grande pero para centrarse en un mundo, primero tienes que crearlo y hacer que sea interesante de explorar, luego crear todo lo demás basándote en él.

Por otro lado, ‘Journey to a Savage Planet’ tiene ciertos detalles a corregir, como su historia central la cual es bastante corta. Y aunque tendremos misiones secundarias que irán apareciendo con el paso del tiempo y puede que sumen horas del juego, esto no es algo que sume tanto a la aventura. Y otro de los factores que no quedó del todo bien fue el uso del humor, ya que esto no suma y no aporta nada a la aventura, llegando al punto de poder quitarlo y no cambiaría nada.

CONCLUSIÓN

‘Journey to a Savage Planet’ es un juego interesante. Con todas sus limitaciones de presupuesto, se nota que se puede hacer algo entretenido y que aporta a un idea que está algo olvidada. Puede que la premisa centrada en la exploración no sea del agrado de todos, pero no estaría mal darle una oportunidad.

Si bien el tema del humor pudo ser mejor, todo lo demás llega a tener un buen nivel logrando hacer un buen balance. Así que si son fan de los juegos que invitan a explorar un entorno nuevo, de acabarlo en su totalidad para conseguir el final verdadero o de pasar una tarde con un amigo gracias a su factor cooperativo, este puede ser un juego que cumpla esa necesidad.

Este análisis fue desarrollado con una copia digital para PS4 enviada por 505 Games.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PS4, Xbox One, PC

• DESARROLLADORA: Typhoon Studios

• GÉNERO: Acción, Disparos

• DISTRIBUIDOR: 505 Games

• ​PUNTAJE: 7.5