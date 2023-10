El cielo es el límite. Esta es una de las frases favoritas de Josselyn Abusabal, de ahí su nickname en el videojuego Dota 2: ‘Sky’. Es hard support del equipo peruano Infamous Astra, que se clasificó al prestigioso torneo internacional de Dota 2, The Riyadh 2023, en la lejana Arabia Saudita.

Emocionada por ello, ‘Sky’ rememora su historia en el gaming, el apoyo de su familia y equipo, así como lo feliz que la hace sentir conseguir su sueño: ser gamer profesional.

¿Cómo asimilaste la clasificación?

Con mucha emoción; es uno de mis sueños desde que tengo 14 años. Estoy feliz, orgullosa de mi equipo, agradecida con mi coach y en general con todo el team Infamous. Hemos trabajado mucho para obtener estos resultados positivos.

¿Cómo llegas al equipo?

Mi compañera, ‘Bambú’ (Fanny Chuquimamani), me comentó la idea de crear un equipo de Dota, porque hubo un torneo femenino a nivel internacional en Singapur, en el cual el equipo de Argentina clasificó para representar a Sudamérica. Aquí no hubo siquiera una convocatoria, no hubo forma de que nos enteremos. Así es como inicia el equipo de Infamous Astra.

¿Cómo llegas al Dota?

Con mi hermano mayor jugábamos a otros juegos de consola y ya después me enseñó a jugar Dota y a jugar con nuestros amigos. Ahí me aconsejó a iniciar con héroes fáciles; a medida que aprendí, fui descubriendo y aprendiendo.

Sky es hard support en su equipo Infamous Astra.

¿Cómo era el gaming para las mujeres hace siete años?

Cuando iniciaba con el Dota, no era bien visto, o muy común, que las mujeres jugaran. Cuando encendías el micro en alguna partida, la pregunta recurrente era “¿qué hace una chica jugando Dota?”, entre otros comentarios muy machistas.

¿Estos comentarios sexistas los sigues escuchando ahora?

Ya no tanto, se han reducido bastante, pero también depende del servidor. En el de Perú hay mucha más gente tóxica, no solo por ser mujer, sino también cuando cometes errores. En servidores extranjeros es algo más cómodo, aunque sí encuentras uno que otro inconveniente de este tipo.

¿Cómo enfrentas esto?

Lo mejor que hago es ignorar, aunque a algunas les puede afectar este tipo de cosas en el juego. Yo trato de centrarme, dar lo mejor de mí, mejorar si es que me equivoco. Me causó indignación en algún momento, sí, por no entender el hecho de menospreciar a las mujeres en el Dota, pero trato de ignorarlo, las mujeres tenemos tanto talento como los hombres.

No te complicas.

Trato de sacar lo positivo. Siento que si el camino hubiera sido fácil, no habría logrado sacar lo mejor de mí, no me habría superado. La comunidad puede mejorar con el trabajo de todos y todas, porque podemos demostrar que tenemos buen nivel y lo estamos haciendo ya.

¿Cómo llevas tu vida gamer con las ‘responsabilidades formales’?

Estudio Diseño Industrial y es algo que he tenido que hablar con mi equipo. Comuniqué que iba a estudiar y a entrenar, no puedo dejar lo uno por lo otro, y nos adecuamos bien; no hemos tenido problema. Pero sí, me obligó a organizar mejor mis tiempos, distribuir mejor mis horarios.

¿Cómo lo tomó tu familia?

Cuando me convocaron, sentí una tremenda felicidad porque era mi sueño. Le conté a mi madre y se asustó porque creyó que iba a dejar la universidad por el juego, pero le conté lo que ocurría, que anhelaba clasificar y que me comprendiera, porque no iba a dejar mis estudios. Me entendió y me dio todo su apoyo hasta el día de hoy.

Te apoyaron desde el inicio.

Sí y siento que he madurado bastante cuando dejé de verlo como entretenimiento. Al tenerlo como profesión, das la importancia que merecen a esto y otros aspectos de tu vida, que le dan un plus. Hallar el balance me hizo tener otra perspectiva, se siente muy bien.

¿Qué mensaje podrías dar a las chicas gamer?

Si de verdad les apasiona el gaming, sea el juego que sea, y quieren llegar a ser profesionales, sigan sus sueños. Muchas puertas se están abriendo y que esto continúe depende de que las mismas chicas se animen a continuar a pesar de los comentarios o los obstáculos que haya, porque es muy lindo lograrlo y sé que es posible. Háganlo, confíen en su talento.

Dota 2 es un juego en el cual dos equipos de cinco jugadores se enfrenta en un mapa dividido en tres líneas. La idea del juego es eliminar la estructura principal del equipo rival, o Ancient, para tomar la victoria. Para ello, cada jugadora, que controla una sola unidad en el campo, deberá ajustar sus estrategias para conseguir el triunfo obteniendo oro y cambiándolo por items que ayuden a mitigar debilidades y fortalecerse. El trabajo en equipo es clave para conseguir derrotar al enemigo.

¿Qué le dirías a la ‘Sky’ de hace 7 años?

Mi familia al principio no me apoyaba mucho. Se enfocaron más en mis estudios, algo que entiendo. Ahora me apoyan más, mi madre es fan número uno de Infamous Astra, sabe mucho más acerca del juego, siempre viendo las partidas del equipo. A la ‘Sky’ pequeña le diría: “Mira, nuestra madre hasta sabe del juego y es por algo que iniciaste, los sueños se cumplen. Tú puedes con todo”.

¿Qué te motiva?

Cuando era pequeña, mi padre en las reuniones familiares decía que yo era su hijita gamer campeona. En ese tiempo no era campeona de nada, solo jugaba por entretenerme, pero ahora de verdad soy una campeona, algo que pensaba mi padre mucho antes. A él le dedico mis triunfos; sé que él estaría muy orgulloso de mí.

¿Qué es el Dota para ti?

Antes era un escape, algo que me liberaba, me desestresaba cuando tenía mis momentos de ansiedad, me desconectaba de todo. Ahora es la alegría más grande que tengo, porque, gracias a ello, estoy cumpliendo mis sueños: viajar por todo el mundo y hacer lo que más me gusta.





Autoficha

“Soy Josselyn Abusabal, hard support del equipo Infamous Astra. Hace siete años que juego Dota 2 y esta será mi primera experiencia en el extranjero como gamer profesional. Representaré, junto a mi equipo, a Perú en The Riyadh 2023 de Arabia Saudí en diciembre”.

“Los héroes que más juego son Dawnbreaker, Undying y Treant Protector. Son normalmente usados en otros roles, pero los manejo bien para hard support. Inicié como mid lanner (rol en el juego); a medida que fui aprendiendo, elegí el rol de apoyo, fundamental para ganar”.

“Mi nickname ‘Sky’ viene de una de las frases que siempre tengo en mente y me han marcado: El límite es el cielo. Se relaciona con algo que siempre tengo presente, yo gano o aprendo, no pierdo. Trato de recordar estas cosas siempre, en todos los aspectos de mi vida. Uno debe perseverar y aprender”.