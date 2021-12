Los audífonos se han vuelto un periférico indispensable en la actualidad, ya que gracias a estos podemos desde contestar llamadas, seguir una videoconferencia o disfrutar en gran forma de los videojuegos. Ahora bien, los podemos encontrar en gran variedad, como los inalámbricos, y entre estos tenemos el más reciente lanzamiento de JBL, los Tune 225TWS. Es por esto que, luego de haberlos probado por varios días, les traemos sus análisis.

CON ESTILO

Lo primero que podemos comentar con relación a los Tune 225TWS, es la duración de su carga, cinco horas de autonomía continua, esto fuera de presentar un diseño muy atractivo. Así es, estos audífonos llegan en un estuche de estilo minimalista, el cual no presenta mayores detalles. Solo presenta la marca del producto en la parte frontal, mientras que en su parte posterior una franja metálica.

Los Tune 225TWS de JBL ya se encuentra disponibles en nuestro mercado.

Luego de abrir el estuche, podemos ver que los audífonos se encuentran en posición vertical, y que a diferencia de otros modelos, estos presentan luces las cuales denotan o marcan el nivel de su carga. Además, cuando ambos se encuentran en su lugar, veremos una luz de color azul. Y por otro lado, el tamaño del estuche resulta muy práctico y fácil de llevar en los bolsillos, sin problema alguno. Ahora bien, los audífonos son un poco más grande que otros modelos pero no son pesados o incómodos. Y si practicamos algún ejercicio, estos se mantendrán siempre en su sitio, una clara diferencia con otros que hacen uso de chupones.

Por otro lado, ambos audífonos poseen un botón los cuales les permite conectarse de forma independiente a un equipo que tenga Bluetooth, ya sea una computadora laptop o un móvil. El botón derecho permitirá contestar llamadas, y el del lado izquierdo cambiar de canción o ponerla en modo de pausa. Y si estamos pensando en su carga, los Tune 225TWS cuentan con un cable tipo ‘C’, el cual viene incluído aunque este resulta algo corto.

CALIDAD PARA EL AUDIO

Pasando a la calidad de sonido, JBL es una marca reconocida en ofrecer artículos de gran nivel y los Tune 225TWS no son la excepción ya que no decepcionan en lo más mínimo. Es más, con el uso de estos audífonos podremos gozar de varios detalles al escuchar música, los cuales tienden a perderse cuando hacemos uso de auriculares de menor gama. Y como detalle extra, cuando aumentamos el volúmen no tenemos registro alguno de vibraciones en las bocinas, por lo que la calidad está asegurada.

DETALLES

Ahora bien, ¿los Tune 225TWS tienen detalles a mejorar? sí. Lo audífonos no poseen cancelación de ruido, por lo que el ruído externo se puede filtrar con facilidad en algunos momentos, más aún con calles bulliciosa o con muchas personas a nuestro alrededor, por lo que en dichos momentos no tendremos otra solución que aumentar el volúmen de estos.

Detalle aparte, la distancia o alcance del Bluetooth 5.0 del Tune 225TWS llega a unos diez metros aproximadamente, por lo que podremos desarrollar diversas acciones en casa y usarlos al mismo tiempo sin problema alguno.

Aquí indicamos las principales características técnicas del JBL Tune 225TWS:

JBL Tune 225TWS

CONCLUSIÓN

No cabe duda que los Tune 225TWS de JBL ofrecen una gran calidad y fidelidad de audio, son prácticos y una clara opción para todos aquellos que cuenta con el presupuesto para su compra, ya que su precio en nuestro mercado, en sus dos colores: blanco y negro es de S/. 459 soles.

El análisis de los Tune 225TWS fue desarrollado gracias a un set enviado por la marca por un espacio de tiempo para sus pruebas.

