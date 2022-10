Harman anunció el lanzamiento de su campaña global ‘Dale Play’, enfocada en la generación Z. Para JBL, los jóvenes son una inspiración para innovar en tecnología y diseño, es por esto que la marca está enfocada en sorprender a todos los nativos digitales y a quienes se sientan atraídos con las características que ofrecen los equipos.

Una generación que acepta la diversidad flexible y auténtica, necesita productos que los acompañen sin complicaciones, y para eso JBL les ofrece la libertad de equipos sin cables, así como también resistentes al polvo y al agua para ir con ellos donde sea. La campaña ‘Dale Play’, refuerza la inclusión y el intercambio de intereses que unen a las diferentes generaciones, a través de la mejor experiencia de audio que proporciona JBL.

Esta nueva aventura tendrá la compañía de la cantante Doja Cat. La ganadora del Grammy se unió a la familia JBL este año como embajadora, es fan de la marca y en múltiples ocasiones se ha visto usando los productos. “Siempre me han gustado los altavoces de JBL, así que asociarme con ellos fue una decisión fácil. Me ha encantado lo que hemos hecho hasta ahora y no puedo esperar a seguir trabajando con ellos en el futuro”, dijo la artista.

“Doja Cat tiene el don único de conectar con los fans de una gran variedad de grupos, en particular la generación Z, lo que la hace perfecta para JBL. Estamos emocionados de unirnos con ella para motivar a todos a mostrar su individualidad a través de la expresión en distintas formas en esta nueva campaña que llama a atreverse”, señaló Rodrigo Kniest, presidente de Harman Brasil.

‘Dale Play’ sin duda tendrá sorpresas todo el año, como el pasado JBL Fest en Las Vegas, Estados Unidos, así como otras actividades que serán informadas a través de las redes sociales de la marca.

Finalmente, durante los últimos 76 años, JBL ha sido una compañía para los amantes de la música, y hoy se atreve con su sonido envolvente a impulsar espacios para que todos se atrevan a ser auténticos y sin complejos.

Video análisis JBL Clip4