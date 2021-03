Lo nuevo de Electronic Arts y Hazelight, ‘It Takes Two’, llama tremendamente la atención, y es que no es un título cualquiera, ya que nos plantea cómo darle solución a un problema de pareja, ayudar a nuestra hija y al mismo tiempo redescubrirnos.

Y es que ‘Cody’ y ‘May’ van a divorciarse simplemente porque ya no toleran los defectos del otro. Ella trabaja mucho, y él es un poco grosero. Por lo que con el pasar del tiempo los dos han considerado esto como única opción.

A COOPERAR

Pero entrando más al detalle, ‘It Takes Two’ refleja el gusto en gran manera de su creador, Josef Fares, incluso mayor aún que títulos previos del mismo, como ‘Brothers’ o ‘A way out’. Y es que en este videojuego tendremos que cooperar con otro jugador desde el inicio hasta su final. Aquí la palabra clave es ‘colaboración’, ya que el amor es cosa de dos.

It Takes Two es videojuego cooperativo para dos personas. (Difusión)

Este título se presenta a pantalla dividida, en la que cada uno de los jugadores deberá darle solución a diversas situaciones, llegando incluso a tener que sincronizarse para tener éxito en algún punto o lugar en el que nos encontremos. Y para esto podremos jugarlo tanto de forma local como en línea, pero lo mejor de todo es que gracias al ‘Pase de amigo’ uno puede invitar a otro jugador a que nos acompañe y no tener que comprar el título dos veces. Una excelente solución para que muchos lo puedan probar.

Al inicio de nuestra aventura deberemos elegir entre uno u otro personaje.

EL GUIÓN

Otro de los aspectos que llaman tremendamente la atención es la narrativa y la gran variedad de situaciones en las que estaremos envueltos mientras desarrollamos la trama como los muñecos de la pequeña hija de ‘Cody’ y ‘May’ junto al ‘Libro del Amor’. Y es que tendremos desde plataformas, secuencia de disparos, manejo de vehículos y más. Todo en un solo título. Como plus a esto, hay referencias a otros videojuegos.

¿Aburrirse?, imposible. Todo está muy bien planteado, y las mecánicas de juego hacen que siempre estemos atentos a todo, ya que goza de un excelente ritmo de juego, llegando incluso a sacarnos muchas risas.

El título de Electronic Arts ofrece una gran variedad de situaciones para jugar entre dos. (Difusión)

PARA TODOS

Pero para aquellos que piensen que ‘It Takes Two’ es básicamente una historia de amor, les puedo decir que el título de Electronic Arts, en sus casi doce horas de juego, plantea situaciones para todos los gustos y no se hace nada pesado. Es más, todo se desarrolla de una forma cómica muy bien llevada. Además, el título ofrece una excelente captura de movimientos, y el trabajo de los actores ayuda a que todo sea mejor aún, incluyendo secuencias de diálogo no muy extensas, lo cual hace que el tiempo se pase volando.

Fuera de todo esto, tal vez algunos le puedan achacar que no es rejugable, pero no es así. Y es que si bien no presenta objetos coleccionables, si tenemos una gran variedad de minijuegos. ¿Podemos obviarlos?, sí... si es que no queremos perder el ritmo de juego. Y por otro lado, podremos volver a jugar el título y vivir su aventura desde otro punto de vista.

El videojuego presenta una gran cantidad de situaciones.

EN LO VISUAL

Gráficamente ‘It Takes Two’ se luce, y lo que ofrece está muy bien desarrollado con escenarios o momentos realmente increíbles. Aquí, jugaremos en entornos de tipo miniatura, dentro de una casa, una guarida de ardillas militarizada, y muchos otros lugares.

La imaginación rebosa por todos lados, y hace que todo lugar se vea genial en todo momento. Punto aparte, el apartado sonoro es muy bueno, la música se adapta a cada momento y los efectos están bien logrados, y aunque las voces y el diálogo están en inglés, el juego llega con subtítulos en español. Como detalle extra, el título es estable y no presenta caídas, así que no hay por que preocuparse.

Los enemigos a vencer en ‘It Takes Two’ serán de lo más divertidos, desde aspiradoras hasta pasar por ardillas.

CONCLUSIÓN

Para cerrar este análisis, puedo decir que juegos de tipo cooperativos hay muchos, pero que hagan al nivel de lo que ofrece ‘It Takes Two’ no los hay. Es muy variado, aprovecha su modo de juego llegando a la genialidad y resulta muy divertido. Pero, ¿es un buen título?, la respuesta es sí, y no solo de este año, sino de hace ya varios. Así que solo busca a otra amigo/a para jugarlo, por que lo van a pasar en grande.

El análisis de ‘It Takes Two’ fue desarrollado gracias a una copia para consola de Sony enviada por Electronic Arts.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

• DESARROLLADORA: Hazelight

• GÉNERO: Aventura, Plataformas, Disparos

• DISTRIBUIDOR: Electronic Arts

• PUNTAJE: 9.5

