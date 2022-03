Soy de los que piensan que los relatos antiguos y mitológicos guardan algo de verdad entre la fantasía, ya que los antiguos pobladores del mundo no tenñian otra forma para describir hechos como ‘carros de fuego’ o ‘ángeles’, por ejemplo. Y tomando estos míticos relatos, muy similares a los de otras culturas antiguas del mundo, Sunwolf Entertainment nos trae un título desarrollado en Perú, el cual encaja dentro del género de los ‘Metroidvania’ y que se inspira en las antiguas culturas del Perú y sus divinidades.

El videojuego peruano toma de referencia viejas leyendas y cultos del antiguo Perú.

CHISPA ADECUADA

En este videojuego, ‘Imp of the Sun’, encarnaremos a ‘Imp’, un pequeño y gracioso ‘diablillo’ de fuego quien ha sido enviado por el dios sol, el mismo que fue adorado en otras grandes culturas, con la finalidad de poder darle fin al eclipse, el cual está cubriendo al mundo en la oscuridad total. Una premisa la cual aparentemente parece sencilla, ya que para esto solo deberemos acabar con los cuatros ‘Guardianes’, pero que para lograr estas tareas deberemos obtener nuevos poderes.

Para esto, recibiremos un poco de ayuda de otros personajes, como ‘Suyana’, una pequeña jóven la cual nos ofrecerá diversas recompensas por las diversas relíquías que encontremos. Además, veremos a ‘Izhi’, una señora de edad la cual nos relatará cómo es que se ha llegado a esto gracias a la historia de los quipus. Y por último, tenemos a ‘Qari’, quien dice ser un explorador muerto y que cumplen la función de punto de control y al mismo tiempo ayudarnos a subir de nivel.

La jugabilidad de ‘Imp of the Sun’ es realmente buena. Y es que goza de un detalle muy importante para este tipo de juegos: velocidad. Un detalle muy importante para lo que es el combate y la exploración. Nuestro pequeño diablillo se mueve con mucha rapidez y agilidad, esto fuera de tener diversas opciones de movilidad. Es decir, ‘Imp’ puede correr, salta, se desliza, puede aplicar un doble salto, barrida multidireccional y además puede deslizarse por las paredes, por lo que casi no habrá lugar al cual no podremos llegar.

Pasando al combate, este no es muy complicado y profundo. Tendremos un golpe básico, y un ‘combo’ de hasta tres golpes. Como dato extra, podremos devolver los proyectiles lanzados por los enemigos y lanzarlos a estos por los aires haciendo que queden indefensos. Fuera de esto, podremos hacer uso de ataques especiales luego de eliminar a los ‘Guardianes’. Y como dato extra, podremos subir nuestro nivel, lo cual permite aumentar nuestra vida, fuerza o fuego interior. Esto último, nos permitirá, luego de haberse cargado en lugares de luz, curarnos y muchas cosas más.

LOS MALOS

Con relación a los villanos, son muy variados y presentan diversas mecánicas, lo cual resulta muy interesante ya que tendremos que variar nuestros movimientos para poder eliminarlos. Y pasando a los villanos o ‘jefes’, esto brindarán grandes y desafiantes combates, con el plus de que siempre podremos curarnos en medio de estas batallas si es que tenemos la oportunidad.

REGIONES

‘Imp of the Sun’ ofrece cuatro zonas muy bien definidas para que podamos explorar, las cuales además reflejan de forma correcta los parajes de nuestro país, como es la región selvática o el ande. Pero lo mejor de todo, es que podremos ir y enfrentar al ‘jefe’ que deseemos sin un orden específico por lo que podremos avanzar a nuestro gusto y sin limitaciones. Aunque la ‘barrida’ (‘dash’) ayuda mucho en la exploración. Y si sabemos elegir de forma correcta nuestra primera región, podremos encontrar con mayor facilidad los diversos coleccionables para ‘Suyana’, admeás de los quipus para ‘Izhi’, los cuales nos relatarán la leyenda del dios ‘Sol’ y la ‘Luna’. Como plus a esto, el título ha sido dibujado a mano, por lo que da gusto el poder explorarlo en su totalidad.

DETALLES TÉCNICOS

Gracias al código que se nos envió para el análisis del título, ‘Imp of the Sun’ se luce en todo momento y sin caídas de cuadro salvo en uno que otro momento específico contra un ‘jefe’. Por otro lado, los tiempos de carga son mínimos. Los textos llegan en español latino. Y si eres de los que busca completar el juego en su totalidad, habrá un trofeo/logro que retará a todos a terminar el juego en menos de tres horas. En general, todo correcto en las cuatro horas y media que nos demoró acabar el juego en una primera ‘pasada’.

CONCLUSIÓN

‘Imp of the Sun’ es un gran título, el cual nos trae a la vida un poco de nuestra cultura al mundo de los videojuegos. Gusta en todo momento su exploración y su movilidad, los enemigos y desafíos, en general el título es para el aplauso. Además, tiene un modo ‘Eclipse+’ una vez terminado el título para los más avezados, aunque tal vez le haya faltado un poco más de profundidad en el combate y su duración resulta un tanto corta.

El análisis de ‘Imp of the Sun’ fue desarrollado gracias a una copia digital para PlayStation enviada por Sunwolf Entertainment.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, PlayStaion 5, PC, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox One

• DESARROLLADORA: Sunwolf Entertainment

• GÉNERO: Acción, Disparos, Sigilo, Suspenso

• DISTRIBUIDOR: Fireshine Games

• PUNTAJE: 8

Tráiler de ‘Imp of the Sun’