Durante la presentación de Ubisoft en el E3 2019 se pudo apreciar un nuevo título muy interesante el cual venía siendo desarrollado por los creadores de ’Assassin’s Creed Odyssey’ llamado ‘Gods & Monsters’.

Si bien muchos no tardaron en compararlo con ’Zelda: Breath of the Wild’ mezclado con la mitología griega, desde ese momento no se supo nada del mismo hasta ahora fuera del retraso de su lanzamiento, ya que en un inicio se tenía previsto lanzarlo en febrero de este año.

Pero muy aparte de esto, y de una versión preliminar de este título que llegó a Google Stadia, ha sido el Comité de Clasificación de Juegos de Taiwan el que ha revelado una nueva pista del título desde su base de datos. Ya que aparentemente su nombre de ‘Gods & Monsters’ cambiaría al de ‘Immortals: Fenyx Rising’.

Sobre esto, y el por qué se piensa que es el mismo se debe a que la misma Ubisoft había indicado que le cambiaría el nombre ya que su protagonista se llama ’Fenyx’. Pero esto no es todo, ya que además se indica que ‘Immortals: Fenyx Rising’ saldrá a la venta para PlayStation 4, Xbox One, PC, Google Stadia y Nintendo Switch, y si bien aún no tiene fecha ofical se espera que llegue para finales de año.

Habrá que esperar a la próxima presentación digital ’Ubisoft Forward’ en setiembre, y ver si la casa francesa tiene alguna novedad.

Tráiler de presentación del juego en el E3 2019

