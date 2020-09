Llegaron buenas noticias para los fanáticos de ‘Breath of the Wild 2’ y es que por fin Nintendo anunció lo que estaban esperando. La gran 'N' reveló el juego ‘Hyrule Warriors: Age of Calamity’, precuela de uno los mejores títulos que se han visto en la Nintendo Switch, ‘Breath of the Wild’.

Pero lo más interesante de todo esto es que este nuevo videojuego nos ubicará cien años antes de los hechos ocurridos en ‘Breath of the Wild’.

‘Hyrule Warriors: Age of Calamity’ viene siendo desarrollado por Koei Tecmo, y en él podremos jugar como ‘Link’, ‘Zelda’ y los cuatro campeones de este mundo. Y como dato extra, este título es una entrega adicional de ‘Breath of the Wild 2’.

Recuerda que ‘Hyrule Warriors: Age of Calamity’ llegará a Nintendo Switch el 20 de noviembre.

Tráiler de presentación de ‘Hyrule Warriors: Age of Calamity’

