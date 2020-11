Este 20 de noviembre, Nintendo pondrá la venta ‘Hyrule Warriors: Age of Calamity’, por lo que la compañía japonesa ha publicado el tráiler de lanzamiento del esperado título.

Este nuevo material, aparte de mostrar un poco más acerca de la trama del videojuego, permite apreciar nuevas secuencias de juego del mismo.

Si bien el tráiler no cuenta con ningún adelanto (‘spoiler’), se sabe que la trama del título nos ubica 100 años antes de los eventos de ‘Breath of the Wild’.

Recuerden que ‘Hyrule Warriors: Age of Calamity’ llega en exclusiva para Nintendo Switch.

Tráiler de lanzamiento de ‘Hyrule Warriors: Age of Calamity’

