Con motivo del ‘Día del Gamer’, HyperX, el equipo de periféricos para videojuegos de HP Inc. invita a todos al primer foro Pro-Gamer de América Latina en el que experimentados voceros de la industria del gaming compartirán sus conocimientos para que como coach puedas mejorar la forma de dirigir a tu equipo.

El foro se realizará el próximo martes 31 de agosto a las 11:00 a.m. hora de Miami (10:00 a.m. de Perú) horas a través del canal de Twitch de HyperX. El objetivo del foro es brindar a los entrenadores lineamientos sobre cómo construir identidad de equipo, el cuidado de la salud mental y física de los jugadores, y gestión estratégica.

Detalle aparte, el evento estará moderado por ‘influencers’ y gamers, además de contar con Ariel Plabnik, gerente regional de HyperX para América Latina, Luciana Vainstoc, psicóloga especialista en e-Sports, Alejandra Hintze, especialista en medicina del deporte, Rodrigo ‘Pino’ Manarino que hablará acerca de su experiencia como entrenador del equipo ‘Isurus’, y la participación especial de Facundo Calabró, CEO de Isurus Gaming.

Como plus a esto, y según NewZoo, el mercado global de e-sports está valuado en US$ 1.100 millones y en 2020 tuvo una audiencia de 436 millones de usuarios. Las proyecciones de crecimiento llegan a 25% interanual para los próximos años. En 2021 se proyecta una inversión de US$ 641 millones por parte de sponsors a nivel mundial, con un crecimiento del mercado de 14,5%.

Video análisis de ‘HyperX Cloud II Wireless’

TE PUEDE INTERESAR