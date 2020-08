Luego de un mes de pasar por un periodo de prueba (‘BETA'), Ubisoft lanzó ‘Hyper Scape’, el nuevo ‘Battle Royale’ en primera persona, y aunque no permite el juego entre plataformas, el título de la casa francesa apuesta a lo grande por nuevas mecánicas e innovaciones tecnológicas.

LAS COSAS CLARAS

Para poder desarrollar este análisis pasamos unas buenas horas de juego disfrutando de los dos modos de juego que presenta el título, vale decir el modo para un jugador y equipos de tres jugadores en el que deberemos coordinar todo para salir victoriosos. Pero, ¿vale la pena este nuevo juego de disparos con temporadas y misiones diarias?, la respuesta es sí.

Pueden descargar y jugar gratis ‘Hyper Scape’ en PS4, Xbox One y PC.

Y aunque no me queda duda que en el mercado existen muy buenos títulos aplicados en la moda del género del ‘Battle Royale’, también hay que dejar en claro que todas las compañías buscan transformar todos los juegos en línea competitivo en verdaderas plataformas, y es ahí que el usuario debe tomar la decisión de optar por un juego u otro sin importar la calidad.

CAMBIOS

Pero entrando en materia, ‘Hyper Scape’ se presenta a la comunidad apretando el gatillo y muy fuete, con un ‘Pase de temporada’ en versión de pago y otro gratuito, además de una gran cantidad de niveles repletos de recompensas las cuales se pueden obtener participando en partidas y completando misiones diarias y semanales. Y si bien esto para algunos no sea nada atractivo, la compañía francesa hizo una magistral movida apostando todo en Twitch, ofreciendo una integración entre el juego y la plataforma de streaming en la cual los ‘streamers’ y jugadores pueden interactuar constantemente.

Es decir, mientras uno ve a un ‘streamer’ se puede elegir qué eventos desarrollar en una partida, logrando obtener interesantes variables las cuales modifican considerablemente la jugabilidad.

Otro detalle interesante en las partidas de ‘Hyper Scape’ es el poder recopilar elementos (‘hacks’) repartidos aleatoriamente por el mapa, y que gracias a los cuales nos podremos teletransportarnos, hacernos invisibles, curarnos, crear barreras o poder obtener habilidades ofensivas por ejemplo. Todo esto toma el lugar de las habilidades habituales que vemos en otros títulos y que marcan de forma clara un factor diferencial, más aún si tenemos en cuenta que los personajes no poseen particularidades y que solo se diferencian por apariencia estética y diálogo.

CROWNCAST

Otro detalle interesante es el saber que ‘Crowncast', una aplicación vinculada a Twitch, recompensará con puntos de experiencia válidos para el ‘Pase de temporada’, acumulando niveles al día sin tener que activar el juego; un muy buen punto si es que no tenemos tiempo para jugar y hacer que los gamers no se queden atrasados. Como también es de agradecer la idea de insertar una corona hacia el final de la partida, la cual deberá ser capturada hasta que se acabe el tiempo, todo esto al más puro estilo ’Rey de la Colina’ (‘King of the Hill’) y que plantea una variante a lo ya visto en otros juegos títulos del género basados exclusivamente en eliminar a todos los jugadores.

CONCLUSIÓN Y APUNTES FINALES

Tal vez ‘Hyper Scape’ puede haber llegado algo tarde a la fiesta de los ‘Battle Royale', pero es un título rápido y frenético que hace de la verticalidad y los movimientos rápidos dos de sus puntos claves y fuertes. Gráficamente es correcto, y el entorno de la ciudad le da un toque futurista muy bien planteado, brindando enfoques estratégicos muy diferentes. Aunque por otro lado, hay que tener claro que si bien las partidas cuentan con una gran cantidad de jugadores, el poder quedar eiminado puede darse con tan solo un solo disparo.

Aquí no tendremos que recorrer todo el mapa urbano buscando el arma épica que fulmine a todos, ya que todas las armas disponibles poseen la misma rareza y están dispersas por todo el mapeado. Solo tenemos un punto clave, y es el poder fusionar nuestra arma si encontramos otra igual para mejorarla, lo cual funciona como un accesorio adicional, más cargadores, maximiza el daño y mejora la estabilidad.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, Xbox One, PC

• DESARROLLADORA: Ubisoft Montreal

• GÉNERO: Acción, Disparos, Primera Personas

• DISTRIBUIDOR: Ubisoft

• PUNTAJE: 8.5

