'Hora de Aventura': Mira el primer tráiler del popular cartoon convertido en videojuego [VIDEO]

Hace ya algún tiempo, se conoció el nuevo título basado en el popular cartoon de ' Adventure Time', pero las novedades fueron pocas hasta ahora, con el estreno del nuevo tráiler y la fecha de lanzamiento de esta entrega: 'Adventure Time: Pirates of the Enchiridion'.



Outright Games , distribuidor del título, ha confirmado que estará disponible el próximo 17 de julio en zona americana, mientras que para el resto del mundo será el 20 del mismo mes.



Pero eso no es todo, ya que la distribuidorá ha publicado el primer tráiler de esta nueva aventura con 'Finn' y 'Jake' como protagonistas, en donde cada uno de los personajes controlables poseerá habilidades únicas. Eso sí, los combates serán por turnos e involucrarán elementos tácticos.



'Adventure Time: Pirates of the Enchiridion' estará disponible para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.