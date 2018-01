Hora de Aventura: Se filtra la fecha de lanzamiento de su nuevo videojuego

Comienza el año y las filtraciones están a la orden del día. Y es que se ha filtrado la fecha de lanzamiento del nuevo juego de ' Adventure Time: Pirates of the Enchiridion' (Hora de Aventura ), desarrollado por Outright Games y el publisher Climax Studio.



El retail Amazon fue la encargada de esta novedad, teniendo como fecha de lanzamiento de este título multiplataforma el próximo 24 de abril. Sobre su trama, todo apunta a que esta se ambientará en medio de una crisis, con el reino de 'Ooo' afectado por una terrible inundación.

Es aquí en donde ' Jake' y 'Finn', junto a otros personajes y un barco, deben encontrar el problema del por que el aumento en el nivel de las aguas y darle solución al mismo.



'Adventure Time: Pirates of the Enchiridion' llegará a PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC el próximo 24 de abril.