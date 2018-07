'Hora de Aventura': Conoce los detalles del videojuego 'Pirates of Enchiridion' [VIDEO]

En este nuevo videojuego de ' Hora de Aventura ', titulado Pirates of Enchiridion, nos tocará asumir los roles de 'Finn' y 'Jake'. Ellos deberán investigar lo que ha sucedido con el reino de 'Ooo', que se encuentra prácticamente bajo el agua. Pero no estaremos solos, ya que 'Marceline' y 'BMO' se unirán a nuestra tripulación.

Adventure Time: Pirates of the Enchiridion es un RPG de mundo abierto, en el que tendremos la posibilidad de desembarcar en diversos puntos o áreas de Ooo usando un barco. Aquí podremos cumplir misiones, saltar, romper objetos, comprar recursos, recoger monedas, entre otras cosas.

PERSONAJES Y EVOLUCIÓN



'Pirates of the Enchiridion' es muy agradable, aunque no llega a ser tan profundo si lo comparamos con otros títulos del género. Pero, fuera de esto, esta aventura nos permite ver cómo cada personaje cuenta con un grupo de ataque y una docena de niveles, con los cuales los haremos evolucionar, aunque el grado de dificultad no es muy elevado.

Este título no solo nos ofrecerá una trama principal; además, tendremos diversas misiones secundarias. Ha quedado claro que Outright Games buscó llegar a un público más joven y, en general, más amplio posible. Es así que el verdadero reto será completar el 100% del juego, lo que incluye coleccionables y misiones secundarias.

La trama principal se puede completar en unas diez horas. Se trata de un título muy divertido e intuitivo; es muy sólido. Así que, si eres fan de las animaciones, esta entrega es una compra obligada, una que, tranquilamente, puede ser un capítulo más de la serie en un gigantesco episodio interactivo.

FICHA TÉCNICA



- PLATAFORMA: PS4 , Xbox One, Nintendo Switch

- DESARROLLADORA: Climax Group

- GÉNERO: RPG / Mundo abierto

- DISTRIBUIDOR: Outright Games