'Hitman 2': Sean Bean regresará el 3 de mayo como 'Mark Faba'

Warner Bros. Interactive Ent. junto a IO Interactive han anunciado que la misión del objetivo escurridizo protagonizada por el actor Sean Bean en 'Hitman 2' , titulada 'The Undying', estará de regreso entre el 3 de mayo hasta el 3 de junio.

Sean Bean volverá a repetir su papel, el de 'Mark Faba', antiguo agente del servicio del MI5 ahora convertido en asesino a sueldo, quien es reconocido a nivel mundial como 'El Inmortal', ya que es un maestro en fingir su propia muerte.

Esta misión, 'The Undying', será totalmente gratuita para todos los jugadores, y solo tendremos una sola oportunidad para asesinar al objetivo, ya que al no poder hacerlo el contrato no volver a repetirse.

Como extra a esto, se tiene acceso al nivel de Miami, como también a misiones asociadas, modalidades y contenido. El lanzamiento del paquete de Miami es uno de muchas actualizaciones de contenido de a 'Hitman 2' para este mes de mayo, junto con nuevos retos, contratos y disfraces, como el traje azul de flamingo para el 'Agente 47'.

'Hitman 2' se encuentra disponible para PS4, Xbox One y PC.