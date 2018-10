¿El disfraz y los dulces no son lo tuyo? ¿Ya te viste todas las series, películas y animes de terror que te recomendamos ? ¿Todavía faltan horas para que termine Halloween y quieres divertirte de una forma distinta? Pues los videojuegos pueden ser lo que estas buscando.

Pero no cualquier videojuego, olvida el colorido 'Mario Bros', deja por un momento el 'Dota', el Counter Strike ya no es lo mismo. Dale una oportunidad a esta lista de videojuegos de terror para que juegues solo, en la oscuridad de tu habitación y te lleves el verdadero susto de tu vida.

Aquí te mostramos seis videojuegos que te serán difíciles de terminar no solamente por el nivel de dificultad, sino que te pondrán los pelos de punta en más de una ocasión.

CONSEJO: Jugarlos a oscuras y con audífonos es solo para valientes.

FEAR



Se trata de uno de los clásicos del terror, pensado para hacerte voltear dos veces la mirada por las apariciones de 'Alma', una niña fantasma que oculta un horrible secreto y que te acosará a lo largo de toda la trama. Un tétrico FPS (Disparos en primera persona por sus siglas en inglés) que te mantendrá al borde del asiento.

FIVE NIGHTS AT FREDDY'S



Eres el guardián de una pizzería y solamente tienes que pasar las noches vigilando el local. Suena fácil, de no ser porque este lugar tiene unos 'simpáticos' personajes animales animatrónicos que harán de tus noches las más inolvidables de tu vida.

RESIDENT EVIL 7



Otro de los clásicos juegos de zombies, pero con este título Capcom se lució en darle un ambiente de terror puro. La perspectiva de la cámara ahora es de primera persona, lo que le da mayor integración a los eventos espeluznantes que te esperan.

SLENDERMAN



Pensado única y exclusivamente para hacerte gritar y que sientas esos mini infartos que los sustos de niño te provocaban. Basado en la leyenda urbana de 'Slenderman', tienes que recolectar las nueve páginas dispersas en un oscuro bosque alumbrado solamente con tu linterna y la luz de la luna, mientras el terrorífico ente te persigue.

VISAGE



Como un homenaje al truncado P.T. (playable teaser) de Silent Hill de Hideo Kojima, nace este título que llega con toda la terrorífica belleza del juego del pasillo. Nos encontramos en una perturbadora casa en la que familias fueron asesinadas por alguno de sus miembros, personas se suicidaron y otras tantas se volvieron locas. Nuestra misión es simplemente ir descubriendo pistas, si es que podemos soportarlo.

OUTLAST 2



Luego de la primera entrega, todos quedamos ansiosos de una continuación para mantener la chispa del survival horror más puro que esta encendió. Así llegó 'Outlast 2'. Son pocos los títulos que consiguen tensar de tal manera al jugador, manteniendo la misma esencia de su predecesora, es decir, hacerte sentir indefenso frente a los terroríficos enemigos.

BONUS: P.T



Un experimento de Konami pensado inicialmente como anuncio del truncado 'Silent Hill', secuela de la mítica saga pero de la mano del maestro Hideo Kojima. Este demo demostró llevar el mundo de los videojuegos de terror a otro nivel.

Sin embargo, debido a diferencias entre Hideo Kojima y Konami, este título fue retirado de la PS Store para luego ser cancelado definitivamente, dejando al público con este teaser que pone los pelos de punta y llena de interrogantes de lo que pudo ser.