La franquicia de ‘Gungrave’ es conocida en diversos mercados, como en manga y el anime, muy aparte de los videojuego con una entrega en el 2002, y que para muchos fue un juego de culto gracias a toda la acción que podíamos encontrar en esta, y que se podíamos definir como perfecto para descargar adrenalina.

Y aunque en su momento fue recibido por la crítica especializada con algo de tibieza, despúes veríamos una secuela bajo el nombre de ‘Gungrave: Overdose’ en el 2018, la cual apuntaba a la realidad virtual. Todo esto ha servido de base para que ahora, y gracias a Prime Matter, podamos disfrutar de una secuela, ‘Gungrave G.O.R.E.’, la cual apuesta sin duda alguna por mantener y seguir ese mismo espíritu de los títulos tradicionales y sin dejarse llevar por otras tendencias.

ALMA CLÁSICA

No hay que esperar una trama muy rebuscada en ‘Gungrave G.O.R.E.’. Una droga alienígena, ‘SEED’, corre por las calles en todo el planera, y detrás de la misma está el ‘Cartel El Cuervo’, el cual busca controlar a toda la humanidad. Ante esto, el grupo ‘El-Al Canhel’ llega a plantarles cara y lo hace con todo su arsenal, incluyendo su mejor arma, ‘Grave’, un pistolero resucitado el cual no le tiene miedo a nadie ni a nada y que llega a barrer contra todo enemigo que se ponga por delante.

BANG BANG BANG

Teniendo esto como base, y con tan solo apreciar las imágenes, podríamos pensar que ‘Gungrave G.O.R.E.’ sería un juego de disparos y cobertura, pero sería un grave error. Y es que el título de Prime Matter apunta totalmente al género ‘arcade’, en el que tendremos que avanzar por diversos escenarios, los cuales brillan no mucho por su variedad sino por sus aspectos lineales, apretando el gatillo a diestra y siniestra.

No hay rompecabezas ni elementos ocultos, solo tendremos que ‘escupir plomo’ de mil y un formas mientras nos desplazamos con movimientos lentos de nuestro personaje, aunque podremos dar saltos o rodamientos para esquivar ataques.

Además, y a nuestro favor para soportar la inmensa lluvia de disparos de los enemigos, tendremos un escudo de energía que protege nuestra barra de vida o salud, y que se podrá recuperar gracias a los enemigos abatidos o momentos de respiro, así que la idea es ir siempre hacia adelante casi siempre. Y como plus a esto, tendremos un sistema de autoapuntado, el cual elimina la puntería, pero si deseamos centrarnos en un enemigo específico, podremos seleccionarlo dependiendo de la cámara o su proximidad.

128 BITS

No me cabe duda alguna que ‘Gungrave G.O.R.E.’ es un título que brinda una experiencia clásica, un título que recuerda a esos primeros juegos de disparos en tres dimensiones aún sin pulir y tosco al mismo tiempo, pero que va directo al grano, jalar el gatillo y sin pensarlo dos veces o preocuparnos por la munición, repartir golpes con nuestra arma que llevamos en la espalda para los ataques cuerpo a cuerpo o hacer uso del garfio para atraer a nuestros enemigos fuera de los ataques especiales, ‘combos’ y demás.

DETALLES

‘Gungrave G.O.R.E.’ aplica en sus doce horas de juego una batalla dura contra una gran cantidad de enemigos con algunas variantes como con escudos, gordos o con lanzacohetes, los cuales presenta una inteligencia casi nula y casi prefijados, recordándonos otros juegos de disparos como ‘Time Crisis’ o una película de John Woo.

Esto puede ser un arma de doble filo, ya que ante todo lo comentado ‘Gungrave G.O.R.E.’ no puede ser un juego de mundo abierto o ‘souls’, pero puede ser tachado por simple o de un control algo incómodo. Pero hay que dejar las cosas claras, el título de Prime Matter es divertido; y como plus a esto, el cambiar o modificar toda su base o estilo propio convertiría esta entrega en una copia de otra franquicia. Eso sí, tampoco se puede negar que la cámara puede jugarnos una que otra mala pasada una que otra vez, pero tampoco malogra la experiencia de juego. Detalles aparte, es un título que se puede disfrutar muy bien en sesiones cortas, ya que cada capítulo tiene una duración promedio de treinta minutos, un tiempo correcto ante tanta acción.

GRÁFICOS Y SONIDO

Tal vez el punto más bajo de ‘Gungrave G.O.R.E.’ es su apartado gráfico, ya que es un título justo. Además, no aprovecha mucho la interactividad con los niveles o que genere un mayor caos explosivo y que dejasen huella. Los escenarios tienen un estilo muy a lo visto en la PlayStation 3 y Xbox 360. Lo más resaltante son los diseños de nuestro personaje y jefes.

Detalles aparte, en la generación actual de consolas y PC incluyen el ‘ray-tracing’ para los reflejos en lo que es el modo de resolución 4K y 30 cuadros por segundo, aunque la recomendación es disfrutarlo en su modo rendimiento.

Y como plus a esto, el título ofrece una banda sonora de metal industrial, acorde a la acción y estilo ‘cyberpunk’, con voces en inglés, coreano y japonés.

CONCLUSIÓN

‘Gungrave G.O.R.E.’ no es un juego para todos, incluso para todos los que gusten de la acción. Pero si uno no se hace problema por los detalles gráficos, y gustas de la saga, ‘G.O.R.E.’ es el ideal. No varia a su fórmula clásica y suma algunas mejoras, duración, banda sonora, rejugabilidad y tiempo de duración.

El análisis de ‘Gungrave G.O.R.E.’ fue desarrollado gracias a un código enviado por Prime Matter para consola PlayStation.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 5, Xbox Series X, PC, PlayStarion 4, Xbox Series X

• DESARROLLADORA: Iggymob

• GÉNERO: Aventura, Acción, Arcade

• DISTRIBUIDOR: PLAION

• PUNTAJE: 8

