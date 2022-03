Entre en el mundo del automovilismo, hay varios nombres importantes: ‘Forza Motorsport’ y ‘Gran Turismo’, uno ya ha salido y del otro solo sabemos el nombre. Desde hace ya varios años, un nuevo nombre intenta hacerse un espacio entre los grandes y ese es ‘Grid’.

El nuevo videojuego de la franquicia llega con interesantes propuestas.

Codemaster, estudio inglés que, ha pesar de tener muchísimos años en el mercado, hace solo una década anunció que se dedicaría a hacer solamente videojuegos de conducción y su franquicia más popular es ‘Grid’, siendo ‘Legends’ el último juego de esta.

NOVEDADAES

¿Qué nos ofrece ‘Grid Legends’? El valor agregado siempre es un detalle a tener en cuenta ya que no hay muchas posibilidades en un género un poco cerrado, pero esta vez han querido insertar un modo historia con un toque peculiar. ‘Grid Legends’ nos pone en la piel de una promesa del motorsport que junto a su equipo ‘Séneca Racing’, tiene que hacerse un lugar entre los más grandes. Este modo está enteramente grabado con actores reales y le da un toque bastante interesante que esté contado a modo de ‘reality’.

TRAMA

Un detalle narrativo que no pasa desapercibido es que la historia está encriptada para suceder de una forma. Entiendo que el villano tiene que ser el personaje a vencer, pero si eres bueno y ganas todas las carreras, no es coherente que las cinemáticas indiquen que el rival siempre es superior. Llevar el hilo narrativo de otra manera hubiera resuelto las cosas de mejor forma ya que al llegar al clímax de la historia, ya has vencido al rival muchas veces y no es coherente que lo pongan como el invencible.

Si es un juego de autos ¿Porqué empezar con esto? Por que es un valor agregado el cual le suma y hace que funcione como un perfecto tutorial para el universo ‘Grid’, ya que esta vez se aleja de la simulación para enfocarse en el género ‘arcade’. Aquí nos alejaremos de complicadas configuraciones de autos para enfocarnos en lo más importante: pasarla bien conduciendo.

Sus videojuegos rivales han intentado ser lo más profundos posibles y eso puede abrumar al jugador. ‘Grid Legends’ tiene un sistema de progresión muy sencillo: Los autos tienen un nivel y mientras más los subas, puedes acceder a diversas mejoras de rendimiento. Esto quiere decir, que si te gusta una línea de autos en particular, puedes jugarlas y conseguir un estilo propio de juego.

PUNTOS A FAVOR

El juego sigue incluyendo detalles interesantes, como el sistema nemesis, que hace que varios conductores rivales nos vean como enemigos y usen todas sus armas para llevarnos a la derrota. El modo rebobinado vuelve a estar presente para corregir errores, pero se limita a tres usos por carrera.

Dejando de lado la historia, tenemos el clásico modo arcade que nos invita a recorrer diferentes circuitos mientras vamos aumentando nuestra colección de vehículos según se requiera. Este modo es perfecto para aumentar la duración en solitario del título y subir de nivel a nuestros vehículos mientras nos preparamos para el juego en línea.

‘Grid Legends’, como franquicia, siempre ha tenido un juego en línea sencillo, directo y muy equilibrado. El código de red funciona muy bien y espero que Codemasters junto a Activision puedan darle un soporte que dure años. Por lo pronto, el juego cuenta con una base de jugadores que invita a entrar de vez en cuando para jugar unas carreras.

PUNTOS A REVISAR

Pero no todo es perfecto, gráficamente no resalta como debería y no aprovecha mucho las mejoras de la nueva generación. Si, la vibración háptica está presente en PlayStation 5 y está implementada de forma correcta, pero hay otros títulos que hacen un mejor uso. Se ve muy bien y se juega de forma fluída, pero prácticamente no hay mucha diferencia con la versión de PlayStation 4.

Entiendo que sea un juego que busca llegar a la mayor cantidad de jugadores posible y si queremos profundidad jugable, hay otras opciones, pero un poco más de detalle y personalización no hubiera caído mal. Un jugador dedicado a este género adora poder modificar el auto a su antojo, pero en esta ocasión Codemasters se enfocó mucho en los nuevos jugadores.

La fecha de salida también ha jugado en contra. ‘Gran Turismo’ es un título de nicho, ‘Grid’, también lo es y competir de tú a tú no es la mejor idea. Está claro que hay espacio para todos, pero competir directamente cuando el mercado ya está muy segmentado no es una buena idea.

CONCLUSIÓN

‘Grid Legends’ ha sido un juego que no ha repercutido debidamente y de forma injusta a pesar de ser un juego muy sólido. Ofrece muchas horas de diversión ‘offline’ y en línea, y ha conseguido el norte que la franquicia necesitaba lo cual es realmente importante. Quizás con algunos ajustes más y una mejor toma de decisiones generales, estamos ante el primer paso para alcanzar el podio de los juegos de conducción.

El análisis de ‘Grid Legends’ fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Electronic Arts.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 5, Xbox Series X

• DESARROLLADORA: Codemasters

• GÉNERO: Conducción, Arcade

• DISTRIBUIDOR: Electronic Arts

• PUNTAJE: 8.5

Tráiler de lanzamiento de ‘Grid Legends’