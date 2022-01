Estando ya muy cerca par el lanzamiento de ‘Dying Light 2′, las novedades están a la orden del día. Y es que durante el último episodio de ‘DK2′, el cual fue presentado por Johan Scott y la streamer ‘Leah’, se han revelado diversas respuestas de la desarrolladora Techland ante las preguntas más populares de la comunidad.

Una de las preguntas más comunes sobre ‘Dying Light 2′ es ¿habrá modo cooperativo? ¡Y la respuesta es sí!, con una breve explicación de cómo funciona y un video de presentación de la cooperación de cuatro personas, Techland nos muestra otro aspecto emocionante del juego.

Pero esto no es todo, Techland no dejaría a sus fanáticos sin la presentación más importante, y es una comparación entre plataformas PlayStation 4, Xbox One X, PlayStation 5 y Xbox Series X. Pero, si aún esto no es suficiente, aún hay más.

En el centro social de Techland, TechlandGG, una vez más pueden encontrar un cómic gratis de ‘Banshee’ para todos. Y como plus a todo esto, se ha revelado un nuevo tráiler mostrando secuencias de juego y lo que es la historia de ‘Aiden’.

Recuerden que ‘Dying Light 2′, título que será publicado por Techland, saldrá a la venta el 4 de febrero de 2022 para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, siguiendo con Nintendo Switch, con una versión en la nube.

Nuevo video de ‘Dying Light 2′

