Nintendo anuncia nuevos títulos para la consola Nintendo Switch [VIDEOS]

Nintendo no se queda atrás y anunció, mediante su primer 'Nintendo Direct' de 2019, la llegada de nuevos títulos para sus diversas consolas, teniendo como prioridad la exitosa Nintendo Switch.

Entre los juegos mencionados tenemos:

SUPER MARIO MAKER 2 EN SWITCH

Nintendo anunció de forma sorpresiva la llegada de 'Super Mario Maker 2' para la Nintendo Switch. Esta nueva entrega llegará en junio de este año y presentará una serie de novedades como los elementos de 'Super Mario 3D World', entre otros.

BLOODSTAINED RITUAL OF THE NIGHT LLEGARÁ A SWITCH

El nuevo título de Koji Igarashi, 'Bloodstained Ritual of the Night', sigue en desarrollo, pero se ha confirmado que también llegará a Nintendo Switch, además de PC, PlayStation 4 y Xbox One esta mitad de año aún con fecha por definir. Cabe recordar que este título, el cual será editado por 505 Games, se le considera como el sucesor espiritual de 'Castlevania'.

SQUARE ENIX LLEVA SU MAGIA A NINTENDO SWITCH

La compañía japonesa también llevará varios de sus títulos a la consola híbrida de Nintendo. Es así que podremos encontrar a 'Dragon Quest Builders 2' desde el próximo 12 de julio; y 'Dragon Quest XI', el cual si bien aún no cuenta con fecha de lanzamiento, se espera que llegue para finales de año con una serie de novedades y adiciones respecto a su versión original. Pero eso no es todo de parte de Square Enix, ya que junto a Tokyo RPG Factory llevarán un nuevo juego de rol llamado 'Oninaki' a Nintendo Switch.

FIRE EMBLEM: THREE HOUSES CUENTA CON FECHA DE LANZAMIENTO

'Fire Emblem: Three Houses' es la nueva entrega de la aclamada franquicia que llegará a Switch. La novedad es que ya cuenta con fecha de lanzamiento, que será el próximo 26 de julio. Y además de esto, se ha revelado un nuevo tráiler con interesantes novedades.

BATTLE ROYALE DE TETRIS

Durante el 'Nintendo Direct', se presentó 'Tetris 99', una versión del afamado videojuego que nos pondrá en una batalla de supervivencia contra otros 98 jugadores. Este título ya se encuentra disponible para la consola de Nintendo.

ASSASSIN’S CREED III REMASTERED A NINTENDO SWITCH

Lo que era un rumor se terminó por transformar en una realidad. 'Assassin’s Creed III Remastered' si tendrá una versión para Switch, la cual, además, contará con todo el contenido de PS4 y Xbox One. Su fecha de lanzamiento será el 21 de mayo.

ASTRAL CHAIN

Una sorpresa total. Nadie esperaba este nuevo título que viene siendo desarrollado por Platinum Games y su fecha de lanzamiento apunta para el 30 de agosto en el Nintendo Switch.

REMAKE DE THE LEGEND OF ZELDA: LINK’S AWAKENING

Literalmente fue una verdadera sorpresa este anuncio. El remake de 'The Legend of Zelda: Link’s Awakening', el clásico título del Game Boy lanzado en 1993, se volverá a poder jugar en una nueva versión este mismo año.