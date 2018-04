Esta semana se termina la espera. Todos los poseedores de una PS4 y PS4 Pro podrán disfrutar del que a la fecha parece ser el mejor título de la franquicia de God of War.

'Kratos' ha regresado, y ahora junto a su hijo 'Atreus'. vivirán una gran aventura por las tierras nórdicas. Y para seguir llenando de espectativa, el estudio Santa Monica sigue presentando nuevo material con el staff de 'God of War', que nos muestra un panorama más amplio a lo que nos espera.



En este nuevo video, el director del título, Cory Barlog, nos explica brevemente cómo fue la transición de 'God of War III' al nuevo 'God of War'. Una travesía en la que 'Kratos' se dedicó a deambular en solitario por el mundo, en una forma más introspectiva y que demuestra que Kratos ha tocado fondo emocionalmente.



'God of War' llega este 20 de abril, y si aún no has leído nuestra reseña, aquí te lo dejamos.