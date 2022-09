Otra de las compañías que también desarrollaron un evento en línea fue PlayStation, y gracias al mismo se revelaron nuevos tráilers de nuevo títulos y otros próximos a ser publicados.

Aquí les traemos el resumen de los más importantes anuncios presentados en el último ‘State of Play’.

‘Tekken 8′

Luego de un adelanto, lo nuevo de Bandai Namco fue lo primero en ser presentado con un nuevo tráiler.

‘Star Wars: Tales of the Galaxy´s Edge’

Otro de los anuncios, y pensando en el mercado de la realidad virtual, fue ‘Star Wars: Tales of the Galaxy´s Edge’, un título que si bien llegó hace un tiempo a Oculus Quest, promete mejoras.

‘PlayStation Stars’

Este programa o servicio se pondrá en funcionamiento muy pronto, y durante el evento, se mostraron detalles acerca del mismo y de las recompensas que otorgarán a los gamers por la acumulación de puntos.

‘Synduality’

Otro de los anuncios fue ‘Synduality’, un título el cual se dejó ver en un espectacular tráiler gracias a Bandai Namco. Este nuevo videojuego nos llevará al año 2222, en donde parte de la humanidad se ha extinguido debido a la misteriosa lluvia ‘Lágrimas de la Nueva Luna’.

‘Hogwarts Legacy’

Otro de los títulos que estuvo presente durante el ‘State of Play’ fue ‘Hogwarts Legacy’ de Warner Bros. Games, el cual si bien será un título multiplataforma, tendrá un misión exclusiva enfocada en el pueblo de ‘Hogsmeade’.

‘Like a Dragon: Ishin’

El título de SEGA, ‘Like a Dragon: Ishin’, volverá a ver la luz en forma de una versión remasterizada. Cabe resaltar que este videojuego nunca llegó a nuestra región.

‘Stellar Blade’

Conocido de forma previa como ‘Project Eve’, el título se presentó en el evento en línea de PlayStation con el nombre de ‘Stellar Blade’ además de revelar nuevas secuencias de juego y parte de su trama.

‘Rise of The Ronin’

Un nuevo título de samurais se presentó bajo el nombre de ‘Rise of The Ronin’ el cual se tendrá como género base el ‘hack and slash’. Llegará a PlayStation 5 de forma exclusiva.

‘God of War Ragnarök’

Aún quedan algunos meses para que la nueva entrega de ‘Kratos’ y Atreus’ llegue a todos los mercados, pero desde Sony quiere que nadie se pierda un solo detalle del mismo, por lo que se reveló un nuevo avance del mismo.

Nueva tráiler de ‘God of War Ragnarök’