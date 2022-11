No cabe duda que ‘God of War Ragnarök’ es un gran videojuego y las ventas lo certifican. Esto lo ha confirmado Sony Interactive Entertainment al indicar que la nueva entrega de la franquicia ha logrado superar las 5.1 millones de copias vendidas en su semana de estreno.

Es por esto que la nueva aventura ‘Kratos’ y ‘Atreus’ se ha convertido en el lanzamiento más exitoso en toda la historia de PlayStation.

Para ser más exactos, el título ha logrado superar las 3.1 millones de unidades vendidas de ‘The Last of US Part II’ en su primer semana de lanzamiento, y obtener el primer puesto en ventas en el Reino Unido y muy buenas ventas en Japón.

Detalles aparte, ‘God of War Ragnarök’ lidera varias categorías para los The Game Awards 2022, evento que se desarrollará el próximo 8 de diciembre.

Video análisis de ‘God of War Ragnarök’

