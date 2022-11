Luego de lo que fue la última entrega del ‘dios de la guerra’ hemos tenido que esperar un buen tiempo para disfrutar de ‘God of War Ragnarök’, un título el cual podemos resumir de dos maneras. La primera, es que si tienes un PlayStation 4 o PlayStation 5 debes comprarlo sin duda alguna por que es un gran título. ¿La segunda?, te la contamos en los párrafos siguientes, teniendo presente que para aquellos que no jugaron la entrega previa o no la recuerden, en el menú del título tendremos una opción la cual nos permite acceder a un resumen de lo acontecido en el videojuego anterior. Dicho esto, y levantando nuestra hacha, comenzamos.

La nueva entrega de la franquicia ofrece una calidad gráfica y narrativa de gran nivel.

‘God of War Ragnarök’ es un título que llama la atención desde un inicio por ser distinto y similar a su predecesor, aunque esto suene extraño. Y es que se siente como una gran expansión a la aventura previa en lugar de un juego nuevo, y que en un momento determinado dará un giro de 360 grados, marcando el verdadero inicio, un inicio que llevará al gamer hasta las mismas auroras boreales. Es decir, pasando las primera siete a ocho horas, y si cumplimos o no las misiones secundarias las cuales son una especie de tutorial y que no tiene nada de aburrido ya que tendremos incluso batallas con grandes jefes y nuevas locaciones, es que comenzará de verdad.

Pero toda esta primera parte cumple una función básica, fuera de ser un calentamiento. Y es la de cimentar las bases para toda esta gran aventura que podrán terminar, tal vez, entre unas 35 a 40 horas de juego, pero sin cumplir todas las misiones secundarias, ya que el tratar de desarrollarlas podría hacer que no lleguemos a publicar este análisis a tiempo y superar las 70 horas de juego. Y es que tan solo una de ellas llevo cerca de dos horas de juego, ya que comprendía diversos detalles como resolver ‘puzzles’ (rompecabezas), ir a diversos puntos, y mucho más, pero con interesantes detalles, recompensas, puntos de experiencia para mejoras y materiales los cuales que sería un pecado dejarlos pasar.

SENDEROS NEVADOS

Pero entrando de lleno y dando hachazos a cuanto enemigos tengamos por delante, ‘God of War Ragnarök’ nos quiere contar y sin ‘spoiler’ alguno, una trama tres años después y que retoma la acción desde un inicio, una que enlaza de forma directa esta entrega con el mural profético que se puede apreciar en la entrega previa y que tanto ‘Kratos’ como ‘Atreus’ buscan evitar, el ‘Ragnarök’. Una gran batalla en la que muchos dioses morirán, desastres naturales sucederán y el mundo actual morira, esto para dar paso a un nuevo mundo.

Pero todo esto, es solo lo superficial. ‘God of War Ragnarök’ es un título es la trama de padres e hijos, teniendo al ‘Ragnarök’ como marco principal. Un título en donde veremos el colapso de tipo emocional de ‘Kratos’, un dios que siempre se ha mostrado firme contra todo, pero que gracias a ciertos cambios y circunstancias a lo largo de la aventura se dará, y más aún con el cambio de actitud de ‘Atreus’, el típico adolescente que en principio cree saberlo todo, mostrando arrebatos y pataletas, pero que con el paso de las horas todo esto da paso a emociones más profundas hacia su progenitor, una relación que no se había visto antes.

TODO CUENTA

Otro aspecto importante, y que se puede apreciar en el título, es la gran importancia con la que gozan los personajes secundarios, los cuales tienen un mayor protagonismo. Un ejemplo de esto son ‘Sindri’ y ‘Brok’, los cuales muy aparte de estar siempre a la orden en sus forjas para las mejoras del caso a nuestro equipo, gozan de sus propias historias, las cuales son realmente muy buenas. Y esto también se aplica a otros personajes, incluídos los principales enemigos, por lo que todo ayuda a entender mejor sus motivaciones y el por qué actuan de esa forma.

EL HACHA, ATAQUE Y EXPLORACIÓN

Con relación al combate, las mecánicas usadas son basicamente las mismas que ya vímos en la entrega previa pero con algunas novedades. Un apunte a esto, ‘Kratos’ ya cuenta con el ‘Hacha Leviatán’ y las ‘Espadas del Caos’, y el ‘tutorial’ inicial de siete a ocho horas iniciales no va de aprender a usarlas, ya que la memoria de cómo las usamos regresará de inmediato sin darnos cuenta, y dejando en claro que el sistema de combate sigue siendo satisfactorio. Todo medido y pensado sin que se escape un detalle para que todo funcione de forma perfecta y al milímetro en todos sus niveles de dificultad.

A esto, los enemigos presentan dos barras, la de salud y la de aturdimiento, la cual subirá conforme lo ataquemos. Una vez completa, el rival de turno quedarpa atontado y podremos aprovechar para aplicar una ejecución. Y aquí, de forma similar al título previo, ‘Atreus’ brinda un gran apoyo, ya que entre sus flechas y ataques cuerpo a cuerpo ayudan al aturdimiento del enemigo. La buena combinación de los botones sigue siendo esencial para el éxito en el combate.

Otro detalle es el retorno del árbol de habilidades, pero que además de permitir desbloquear estas, algunas gozan de una interesante novedad si es que las vamos usando. Y es que estas subirán de nivel, y tras lograr el máximo, podremos añadirles diversos modificadores: daño, aturdimiento y un tercero, el cual puede variar dependiendo la habilidad y el arma. Fuera de esto, podremos hacer uso de ‘Encantamientos’, los cuales podremos añadir al amuleto de ‘Yggdrasil’, y que ofrecen un plus para el daño o la ira. Y como plus a este punto es la posibilidad de mejorar las armas y partes de nuestra armadura gracias a los hermanos ‘Sindri’ y ‘Brok’, fuera de alguna que otra sorpresa que prefiero no revelar.

Otro componente importante es la exploración, ‘God of War Ragnarök’ no es un título de mundo abierto, algo que agradezco, pero es menos lineal que el la entrega anterior. Es decir, esta en una entrega con una carga narrativa muy fuerte, muy bien planteada, con grandes secuencias de plano, pero nuestro movimiento por diversos lugares y reinos ha sido ampliada en gran forma. Es decir, todo embona de forma correcta.

GRÁFICOS Y SONIDO

Pasando al apartado gráfico, debo decir que el nuevo título de Sony luce brutal, aunque por otro lado no se aleja mucho a lo que ya se pudo apreciar en la entrega previa. Pero aquí salta la pregunta, ¿es esto malo?, para nada. Y es que esto no influye al momento de poder jugar el título, aunque es algo a tener presente. Fuera de esto, esta entrega ofrece varias combinaciones de rendimiento, así que quienes posean un televisor compatible con estas podrán exprimir mejor este apartado.

Y con relación a la banda sonora a cargo de Bear McCreary, el mismo que se encargó de trabajar la música para la entrega anterior, hay que decir que es para el aplauso, como también el doblaje al español latinoamericano en donde todos los actores destacan, esto sin dejar de lado los efectos y demás.

CONCLUSIÓN

‘God of War Ragnarök’ es una obra maestra por donde se le vea. No tiene detalle o ‘pero’ alguno, incluso en PlayStation 4. Ofrece una gran, enorme, cantidad de horas de dversión en donde uno la va a pasar en grande desde el principio hasta el final. Pero lo mejor de todo, son esos momentos entre un padre y su hijo, entre ‘Kratos’ y ‘Atreus, en donde alguna palabra o un solo gesto puede generar un grado de emoción como pocas veces lo he visto.

El análisis de ‘God of War Ragnarök’ fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por PlayStation.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 5, PlayStation 4

• DESARROLLADORA: Santa Monica

• GÉNERO: Acción, Aventura, Combate

• DISTRIBUIDOR: PlayStation

• PUNTAJE: 10

Tráiler de lanzamiento ‘God of War Ragnarök’