La nueva edición de los premios The Game Awards , que se realizó en el Microsoft Theaterde Los Angeles, California, estuvo llena de sorpresas. Una de ellas fue el anuncio de 'God of War' como el mejor juego del 2018.



El videojuego exclusivo de PlayStation se llevó el máximo galardón de la noche, una categoría en la que se mostró una reñida competencia con títulos como: 'Red Dead Redemption 2', 'Marvel's Spider-Man', entre otros.



Pero este premio no fue el único que el videojuego, que trajo de vuelta a 'Kratos', logró ganar. 'God of War' también se llevó el galardón a Mejor Dirección, Mejor juego aventura y acción y 'Mejor juego del año'.



Sin embargo, Rockstar Games no se fue del evento con las manos vacías, ya que 'Red Dead Redemption 2' logró ganar en otras categorías como en mejor interpretación por 'Arthur Morgan', mejor banda sonora, mejor diseño de audio y mejor narrativa.