Luego de mucha espera, y tras cinco años de desarrollo, Kratos ha regresado pero no solo. Este nuevo 'God of War' es un juego en el que el aire se siente denso junto a la niebla en el lago camino al pico de la montaña.

Aquí, Kratos junto a su hijo Atreus ven lo lejos que han llegado en su espectacular aventura. Este 'God of War' es una obra maestra, un título que visualmente deslumbra, que cautiva y que muestra una clara evolución.

' God of War' para PS4 y PS4 Pro es ponernos en contacto con nuestro hijo emprendiendo un hermoso y peligroso viaje cinematográfico en el que puedo considerar como el mejor título de Sony de este año hasta el momento.

Así pues, el antihéroe de PlayStation ha viajado hasta Midgard, un escenario en el que tendrá que dejar las cosas claras, y que al mismo tiempo nos permite ver una trama más personal y oscura que las de sus predecesores.

Esta entrega nos permite ver a un padre frustrado y ya no al asesino de dioses, a ese ser vengativo. Ahora Kratos ha evolucionado para convertirse también en un personaje lleno de anhelos, pero al mismo tiempo nos deja verlo como un ser "perseguido por su pasado", el cual nos permite apreciar y hacer un paralelo entre dos mitologías: la griega y la nórdica.

Este ' God of War', secuela directa de 'God of War III' del 2010, se deja disfrutar en todo momento, dejando en claro el excelente trabajo de Santa Mónica, agradeciendo por nuestro lado el cambio de ambientación en donde los dioses son tan humanos como nosotros, torpes y pecaminosos, pero que al mismo tiempo hacen ver el orgullo de un pueblo, junto a la reivindicación del mismo llevándolo hasta un contexto lúdico.

Esta nueva entrega de God of War nos ubica entre tierras nórdicas y mitología escandinava.

Ahora, podremos ver a Kratos junto a su hijo escalar el Ginnungagap para ponerse cara a cara con la Jörmundgander, la serpiente del mundo, uno de esos momentos en el que me queda claro que el trabajo de Santa Mónica es de lo mejor y ver cómo han sabido desarrollar todo el ambiente mitológico poniéndolo todo a los pies y necesidades de Kratos y Atreus.

Runas, cuentos, relatos y demás elementos sobre piedras ocupan ahora los lugares de Dédalo, Heracles, Hades o la mismísima Afrodita junto a los titanes del Olimpo. Pero que va, Kratos siempre ha sido el antihéroe perfecto, un ser que pudímos ver en relatos de violencia apoyado en ataques de ira con cuadrado-cuadrado-triángulo pero que ahora es R1-R1-R2 y que no ha perdido para nada ese toque contundente y visceral.

Es más, Kratos es consciente de muchas cosas, incluso de las canas que lleva encima. Ahora, las cadenas y las espadas del exilio son sustituídas por un hacha que va y viene a nuestra orden y con la que podremos hacer diversos tipos de combos o atques, el hacha de Leviathan.

Además de esto, no podremos saltar o nadar, y si bien aún mantenemos una pequeña parte de nuestra vestimenta de espartano, nuestro atuendo de inicio en este título es una clara muestra de como Kratos solo buscaba huir de toda esa destrucción y caos,con el fin de empezar de cero en otro lugar.



Kratos sabe que ha envejecido, y eso se demuestra tanto en su misma forma de ser como en el modo de juego mismo.



El Kratos de ahora es consciente de sus canas. Las dobles cadenas y espadas del Exilio se sustituyen por un hacha que va y viene. Así pues, ahora Kratos es un señor, es mayor, para bien o para mal.

Pero fuera de esto, uno podría preguntarse, qué tanto ha cambiado esta entrega con relación a las previas?, pues les puedo decir que todo... y nada. Y es que las clásicas reglas siguen vigentes; es decir, podremos ver como en cierta forma como los quicktime events, los cofres rotos a punta de golpes y demás detalles siguen vigentes y presentes.

UNA CLARA EVOLUCIÓN



Solo que todo esto llega enmarcado en un anhelo muy claro, el de relatarnos una leyenda, la de la relación entre el padre y su hijo. Y es que si bien Kratos fue siempre un mal hijo, ahora quiere ser un buen padre, pero el Dios puede sentirse muy confundido al asociar la bondad con fragilidad, por lo que tratará al pequeño Atreus con frialdad y rudeza; ya que literalmente la figura materna es ahora cenizas, pero sirve como nexo entre mundos y que ha sido ella la que ha enseñado al pequeño Atreus los valores para no ser como Kratos.

Kratos nunca fue un buen hijo, pero tratará de ser un buen padre para Atreus, aunque eso represente cierta frustación en el Dios espartano.



Visualmente, este 'God of War' es increíble. Es más, podría ubicarlo un peldaño más arriba de otros títulos como Rise of the Tomb Raider y solo por mencionar uno. Y es que estoy seguro que todo gamer que lo juegue recibirá un golpe de más por estar embobado admirando la gran cantidad de efectos, texturas, manejo de luces y detalles que se presentan en tan solo una batalla y escenarios en sus largas horas de juego, en las que además podremos encontrar otros detalles como una gran cantidad de coleccionables, caminos o rutas secundarias, calabozos, secretos que a más de uno podrán dejar con la boca abierta y que servirán de para conocer aún más el trasfondo de este 'God of War'.



En esta entrega, cada cierto punto tendremos una serie o especie de rutas extraordinarias, al estilo o forma de la saga "Souls", en donde nos toparemos con enemigos de un nivel mayor al nuestro, los cuales ahora gozan de una barra de vida y de poder; pero además de esto, también podremos encontrar algunos objetos que podremos vender luego al carismático herrero.

La calidad gráfica de God of War para PS4 es lo mejor que se ha visto a la fecha en PS4. El trabajo de Santa Monica no tiene pero alguno.

Por otro lado, tendremos ciertos toques de rol en ' God of War', ya que podremos encontrar también un sistema de progresión junto a lo que es un árbol de habilidades el cual poco a poco podremos ir desbloqueando, algo que ya hemos visto en la franquicia, pero en este caso llega como una evolución del mismo.

Un total de seis habilidades las cuales podrán determinar nuestro avance o progreso: fuerza, poder rúnico, defensa, vitalidad, suerte y reutilización.

UN JUEGO VASTO E INMENSO



Y sobre el universo que se nos plantea en esta entrega, debo decir que si bien no llega a ser un juego de mundo abierto, la palabra vasto queda corta. Y es que podremos enfrentar o toparnos con algún jefe opcional en cualquier momento sin afectar el desarrollo de la trama principal; o incluso algunos otros personajes podrán llegarnos a pedir favores aunque a Kratos no le haga mucha gracia esto.

Además, también podremos desarrollar tareas, cumplir retos, sin dejar lado lo que son los mapas del tesoro, muy al estilo de ' Uncharted' o como mencioné anteriormente,

El cambio de locación y ambientación para esta entrega ha sido muy bien explotada y desarrollada.

Sobre el Hacha Leviatán, la cual fue forjada por los mismos herreros que forjaron el martillo de Thor, o el Arco de Garra del pequeño Atreus, el cual fue confeccionado por su propia madre, debo decir que podremos asignarles diversas runas, las cuales podrán afectar nuestros ataques ligeros o fuertes.

Esto, junto a todas las habilidades y experiencia que ganemos en el desarrollo de este título hecho leyenda, servirán para mejorar nuestro árbol de habilidades con mejoras y destrezas para lo que son nuestra hacha, el escudo o el arco.

Ahora bien, uno podría pensar a primera vista que esta entrega es un juego cooperativo entre dos personajes, o lo que sería algo como ‘Hunted: Demon’s Forge’, ‘The Cursed Crusade’ o ‘Enslaved’ por mencionar algunos de este tipo, pero en realidad si bien controlamos a Kratos nos deberemos preocuparnos por lo general de Atreus, ya que el pequeño sabrá defenderse por sí solo.

Es más, nosotros podremos darle ciertas ordenes de ataque al enemigo que marquemos o seleccionemos, y el resto será cosa suya.

Ciertas mecánicas y forma de juego se siguen manteniendo vigentes, pero han tenido un muy interesante replanteo.

Es más, Atreus es un pequeño ideal llegando al punto de ser un tanto caprichoso cuando nos pregunte "¿falta mucho?", pero al mismo tiempo será de gran ayuda en los momentos en los que debamos saber que dicen las runas, será también nuestro intérprete fuera de llorar y reír en algunas ocasiones cuando nos vea acabar con nuestros enemigos o algún ser, demostrando que aún que es el hijo de Kratos, es un novato y tiene que aprender el arte de la guerra y el combate con los errores que ello con lleva.

Como plus a todo esto, esta entrega de ' God of War' llega cargada de detalles de dos univeros, como diseños o ambientación apoyados en un apartado sonoro planteado en nórdico antiguo; una lengua hablada entre el 900 y 1300, y que Bear McCreary, compositor de partituras de series como Battlestar Galactica por ejemplo, plantea en este ‘God of War’ con todo su esplendor.

Detalles aparte, debo decir que el manejo de la cámara, la cual se plantea y presenta muy bien desarrollada, nos presentará diversos indicadores con diversos colores, los cuales nos alertarán sobre algunos enemigos o ataques cercanos a nosotros.

Podremos ir mejorando tanto nuestras armas como atuendos a lo largo de nuestra aventura gracias al toque RPG planteado.

Sobre la trama y diversos personajes no podemos decir nada, ya que la misma merece ser desarrollada por cada uno, hilo por hilo y que merecen mantener intactos en esta nueva historia hasta que uno mismo la desarrolle.

Este nuevo ' God of War' llega doblado al español latino y da pie, de forma más que coherente, a un nuevo ciclo de la franquicia dejando de lado esa necesidad de solamente querer acabar hasta con el último de los dioses.

Y aunque mantenga ciertos aspectos o mecánicas de juegos pasados, esta entrega dejará a todos aquellos que lo jueguen absortos. No me cabe duda alguna que esta entrega no solo es la mejor en su género, sino que además ha logrado traducir y plasmar el imaginario y mitológico universo nórdico desbordado de detalles. Es sin lugar a dudas, la mejor entrega de la saga y candidato desde ya al juego del año.

FICHA



Plataforma: PS4 / PS4 PRO

Desarrolladora: Santa Monica

Género: Acción, Acción / Aventura

Distribuidor: PlayStation