'God Eater 3': Increíbles batallas con espíritu de manga y anime [RESEÑA]

La caza de monstruos en los videojuegos hasta el momento ha tenido un único rey y con una reinvención que lo llevó a 'Monster Hunter' a ser uno de los mejores títulos del año pasado, ahora aparece un nuevo contrincante a la corona: 'God Eater 3'.

El juego nos muestra un mundo desolado donde muchos son forzados a convertirse en 'God Eaters', los encargados de luchar contra los 'Aragamis'. En este juego que peca de ser excesivamente similar a sus anteriores entregas, controlaremos a un prisionero que es forzado a luchar y así poder sobrevivir. El no estará solo, ya que el esquema del juego siempre se desarrolla en grupo y eso ayuda a que la trama avance y conozcamos un poco más del mundo gracias a estos personajes.

La historia se desarrolla en una cárcel en los primeros minutos y aquí es donde podríamos ver claramente el acto del 'tutorial' y el inicio del juego en sí. Los primeros minutos de una aventura son los más importantes ya que pone las leyes que regirán la aventura y definen a los personajes. Aquí lo hacen bien y mal, ya que pueden mostrar bien las mecánicas jugables para empezar la diversión pero conocemos más que pinceladas de los personajes y sus fortalezas y debilidades.

Las trama de esta saga nunca se ha caracterizado por ser tan compleja y admiro las ganas de apoyarse en el universo que se ha creado sin dejar de lado a las aventuras anteriores. Es una decisión muy valiente; sin embargo, por momentos es difícil distintos si estoy jugando un juego anterior o la última entrega de la franquicia. Que sea un juego continuísta no quiere decir que sea malo, si hablamos del diseño en general, muchos juegos actuales lo son pero aquí ya roza los límites.

Uno de los principales problemas de 'Monster Hunter' es que las peleas son bastante largas y algo tediosas, por lo que termina de alejar a los jugadores y buscar nuevas opciones. Aquí es donde aparece 'God Eater' y nos presentó un sistema de combate muy similar, pero con mucha acción y con peleas más rápidas y directas. Esto funciona en genral debido a que la gran mayoría de combates son cortos pero mientras más avance el juego, los enemigos podrán soportar más nuestros ataques y caeremos en la repetición hasta el fin de la misión.

Contamos con un gran variedad de movimientos, que le dan mucha espectacularidad al combate y según el arma que utilicemos podemos enfocarnos en el ataque cercano, media distancia o simplemente a distancia.

El juego se divide en misiones y así está estructurado: misión, quizás algo de la historia, misión y así sucesivamente. Algo que me incomodo bastante es que en la descripción de la misión sabemos que pasa algo distinto: una misión de reconocimiento, alguien perdido, una lluvia de ceniza, algo que puede dar un aroma distinto al videojuego pero que no se aprovecha en nada. Las misiones siguen mostrando una estructura repetitiva así la premisa nos diga lo contrario, eso sin contar las similitudes de diseño y estructura de las misiones, siendo uno de los elementos más flojos del juego.

El juego peca de fácil en sus primeros minutos, tus compañeros pueden hacer todo el trabajo y aguantar el daño de la pelea. El modo multijugador de cuatro puede que siga la misma línea pero al menos juegas con amigos. El modo asalto que cuenta con 8 jugador puede ser divertido y al ofrecernos tan poco tiempo para acabar con un poderoso enemigo, obliga a que coordinamos bien para salir victoriosos.

El motor gráfico utilizado para 'God Eater 3' es el mismo que venían utilizando y en PS Vita se veía muy bien (la pantalla OLED ayudaba mucho) pero ya en PlayStation 4 me pareció que lo que podemos ver es demasiado limitado: se ve tosco y reduce la inmersión. Sabemos que el juego no tiene un gran presupuesto pero si algunos juegos de Bandai Namco utilizan Unreal Engine 4 (como 'Tekken 7') y obtiene buenos resultados, pudieron haberlo aprovechado también. Hay que mencionar que Marvelous fueron los encargados de realizar este juego ya que 'Shift' está completamente centrado en terminar el prometedor 'Code Vein' y no quisieron arriesgar mucho en su juego para no verse tan perjudicados.

Si bien comente que el sistema de pelea era lo mejor del juego, lo siguiente vendría a ser el editor de personajes y las voces. Es común pasar horas de horas creando a nuestro personaje en un juego de rol y aquí no será la excepción. El creador está bien trabajado y nos da la libertad enorme en el diseño, percibiendo el carisma de los personajes aunque abusa un poco de los detalles para los fanáticos del anime en general.

Jugarlo en japonés le da un aspecto único y puede que se hace muy disfrutable en la hora de las cinemáticas. La banda sonora no resalta tanto como esperaba pero el video de apertura del juego esta muy bien hecho: musicalizado de forma impecable y la canción elegida queda muy bien con la temática. Igual que con la saga 'SAO', Bandai Namco siempre le pone énfasis en que sus juegos tengan un buen 'opening' y en 'God Eater 3' no es la excepción.

'God Eater 3' es un buen juego, aunque Marvelous ha denotado que tuvo algo de miedo al no llevarlo más allá. No hay duda que la mecánica de combate funciona y solo falta ajustarla un poco más. La saga 'God Eater' necesita un lavado de cara. Ahora que 'Shift' ha dejado la franquicia, esperemos que Marvelous tenga más libertad en el futuro y entregue un próximo juego a la altura de todas las expectativas.



FICHA:

PLATAFORMA: PS4 , PC

DESARROLLADORA: Marvelous

GÉNERO: Acción / Juego de Rol

DISTRIBUIDOR: Bandai Namco

​PUNTAJE: 7