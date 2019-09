Dos años después del lanzamiento de ‘Ghost Recon Wildlands’ y quince millones de usuarios, Ubisoft anunció a principios de este año ‘Ghost Recon: Breakpoint’, secuela inmediata de ‘Wildlands’. Desde ese entonces se anunció el periodo de prueba cerrada para el pasado 5 de setiembre en las principales plataformas, y gracias a la compañía francesa tuvimos acceso a esta.

‘Breakpoint’ ocurre cuatro años después de la operación ‘Kingslayer’ en Bolivia, ‘Nomad’ es teniente coronel oficial al mando de la operación ‘Greenstone’, misión de reconocimiento en el archipiélago de ‘Auroa’ al sur del océano Pacífico. La isla es el laboratorio del emprendedor tecnológico ‘Jace Skell’ y su empresa ‘Skell technology’ la cual súbitamente rompió contacto con el mundo.

'Ghost Recon: Breakpoint' llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 4 de octubre.

Para quienes nunca han jugado ‘Ghost Recon Breakpoint’ es un juego de disparos táctico por lo que algunos controles tienen configuración universal: apuntar y disparar. El mapa es masivo, tanto que es necesario recorrerlo en vehículo, desde una moto o un helicóptero.

Muchas acciones requeridas para el avance del juego son de carácter contextual, como recoger paquetes de inteligencia, hablar con civiles, hackear dispositivos o activar cinemáticas. Una de las secciones más sustanciales del juego será la toma de posiciones repartidas en un mapa de grandes extensiones, estás pueden ser abordadas a discreción del jugador según el tipo de inserción que se tenga en mente algunas ocasiones será necesaria una infiltración quirúrgica levantando inteligencia sin dejar rastro, para otras ocasiones un ataque frontal puede ser opción contando con una capacidad considerable de fuego o bien, un ataque sigiloso sin levantar alarmas, la especialidad de los equipos ‘Ghost’.

‘Auroa’ es un ambiente rico en presencia hostil, al frente de la toma de este lugar se encuentra una agrupación de operadores rebeldes, los ‘Wolves’. Soldados altamente especializados, fuertemente armados liderados por el ex teniente comandante ‘Cole Walker’ (John Bernthal). A Las órdenes de los ‘Wolves’ está una empresa de seguridad militar llamada ‘Sentinel’, y si bien no están tan especializados como los ‘Wolves’ pueden ser igual de letales si nos confiamos. Los otros enemigos que también se encuentran bajo el comando de los ‘Wolves’ es un ejército de drones en tierra y aire como enjambres que sobre vuelan a cierta altura, además de tanques autónomos denominados ‘Behemots’, drones de vigilancia estándar, etc.

Quienes sean veteranos de ‘Wildlands’ en ‘Breakpoint’, todo lo anterior no les será tan ajeno. Las principales modificaciones en algunos casos pueden ser cambios en algunos botones, la maniobrabilidad en los vehículos. Los cambios también son perceptibles en la movilidad del personaje en el que pareciera que la gravedad es perceptible hasta en el sistema de daño, cambio importante en la dinámica del juego pues son requeridas mecánicas de curación el cual es determinante para el desempeño en terreno.

El equipo es diferente, pues no contamos con la ayuda de nuestro escuadrón así que el disparo sincronizado solo está disponible en modo cooperativo o con drones. Las armas tienen un sistema de niveles con acceso a mejoras y modificaciones y finalmente están los ‘bivouacs’ o campamentos temporales, los cuales funcionan como espacios de reabastecimiento, creación de equipo y raciones así como para ordenar vehículos los que se solicita y en cuanto se deshaga el campamento aparece.

Durante esta ‘Beta’ fuimos capaces de dimensionar la extensión del mapa, basto y rico como el de Bolivia en ‘Wildlands’. ‘Breakpoint’ se presta desafiante en otros aspectos que su predecesor no existían. Estamos a la espera de la entrega final como cuando se acecha a un lobo, pacientemente.