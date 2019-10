La acción en 'Ghost Recon: Breakpoint’ comienza cuando el teniente coronel ‘Anthony Perryman’, (‘Nomad’), es enviado a realizar un reconocimiento de la isla ‘Auroa’ en Pacífico Sur. Aquí, y tan pronto como ingresan al espacio aéreo del cayo, el destacamento de helicópteros al mando de ‘Nomad’ es derribado. Al despertar el personaje está desarmado, herido y solo.

Conforme avancemos encontraremos material de curación, suministros y armas que se encuentran desperdigados en el mapa. En el trayecto ‘Nomad’ se encontrará con colonos de la isla, la cual tiene un contexto que abarca desde el siglo XVIII pasando por la Segunda Guerra hasta que fue adquirida por el millonario tecnológico ‘JaceSkell’ (‘Rodney Mullen’) y su compañía ‘Skell Technologies’, una corporación enfocada en desarrollar tecnologías autónomas e Inteligencia artificial.

La isla es prácticamente autónoma aunque el aspecto de seguridad es el que parece tener problemas puesto que ‘Sentinel’, una firma de seguridad privada, se ha hecho del control del archipiélago, así como el de la red autónoma de seguridad del lugar. Además, hay presencia de unos operadores que se hace llamar ‘Wolves’. Y se dice también que quien está detrás de este grupo es un ex operador de la compañía 'D', ‘5° Grupo’ de fuerzas especiales.

Ghost Recon Breakpoint ya se encuentra disponible en nuestro medio para PS4, Xbox One y PC.

MECÁNICAS Y JUEGO

Hay tres factores que modifican la experiencia entre ‘Wildlands’, la entrega previa, y ‘Breakpoint': la progresión, la creación de suministros y equipo y la experiencia social. La progresión está marcada por puntos de experiencia con los que se compra habilidades, siendo estas algunas pasivas, consumibles, habilidad y ventajas en función de las cuatro clases que hay por ahora: ‘Médico’, ‘Asalto’, ‘Pantera’ (‘Infiltración’ y ‘CQC’) y ‘Tirador’.

Las clases interactúan tanto en ‘jugador contra entorno’ (‘JcE’) como ‘Jugador contra jugador’ (‘JcJ’), o ‘Ghostwar’, puesto que progresión como armas se comparten en los dos modos de juego. Las armas también sufren de este cambio: son susceptibles a modificaciones de piezas de armas desmontadas. Por otro lado, la creación de suministros y equipo es un aspecto nuevo que se hace en los puntos específicos (‘Vivacs’), los cuales nos permiten hacer preparativos, descansar (literalmente) crear suministros como raciones; mejorar o potenciar nuestras habilidades como la detección, reponer nuestra energía; creación de equipos explosivos y tecnológicos, entre otros.

Antes de continuar hay que destacar la nueva opción de sigilo, el camuflaje de ‘cúbito prono’, el cual es una adición destacable que resulta muy útil en situaciones en que necesitemos desaparecer por completo. Finalmente está la experiencia social la cual plantea una innovación, y es que si bien la entrega anterior era una excelente experiencia cooperativa, ‘Breakpoint’ la mantiene, pero aumenta la interacción entre usuarios.

Al momento de entrar a uno de los ‘hubs’ (centros/bases), el más común es el de ‘Erewhon’, una cueva ubicada al norte de ‘Auroa’, podremos encontrar a nuestros amigos para jugar en línea, ‘Ghosts’ de otras ‘Fuerzas operativas’ (clanes o grupos); pero eso no es todo, ya que también podremos acceder al modo Ghostwar’ e incluso acceder a las próximas misiones especiales (‘raids’) anunciadas, o algunas misiones de la campaña como misiones de ‘facción’.

DETALLES

Es desconcertante el momento en que al seleccionar una misión alguien más está accediendo a ella, ya que no se define muy bien el poder interactuar e incluso hacer la misión a la par. Además, existe una criptomoneda en ‘Auroa’, un tipo de divisa que se obtiene de varias formas, con la que podremos comprar armas, equipo, vestimenta, accesorios y elementos estéticos como tatuajes para nuestro personaje, diseños para las armas, entre otras cosas, estas criptodivisas se llaman ‘Skellcredits’.

Y por otro lado, la sobrevivencia es un elemento constante, así que deberemos saber que estrategia elegir, si de asalto, cuidado o cuidado, pero sobre todo hay que saber dónde y cómo andar pues la gravedad se siente paso a paso y si resbalamos por una pendiente el daño se cobra en la energía y el rendimiento. Además, habrá que comer e hidratarse para reducir el agotamiento y mejorar la salud.

LAS MICROTRANSACCIONES

Existe un componente de microtransacción. Es cierto, y este punto es tan válido para la compañía generar ganancias extra como para el usuario no tomarlo con suspicacia, así que hay que tomar en cuenta que el juego tiene una economía interna que puede mejorarse con dinero real dando una ventaja a quienes pueden costearlo. Todo dependerá de nuestra decisión.

A CORREGIR

Fuera del tema de las microtransacciones, el título de Ubisoft presenta algunos errores en las texturas, principalmente en entornos nevados, si bien el aspecto de cómo impacta el peso de nuestro personaje en el terreno es real, al momento de tratar de accionar algún documento u operar algún vehículo de manera repentina la acción se vuelve torpe.

CONCLUSIÓN

Hay cosas por esperar, como nuestros compañeros de escuadra por ejemplo, ‘Raids’, y un mayor contenido pertenecientes al año uno; pero fuera de esto, el resultado final de ‘Tom Clancy’sGhostreconBreakpoint’ es un híbrido entre mecánicas de ‘Wildlands’ con elementos de rol, interacción social, algunos ingredientes tácticos en un mapa enorme con un importante componente cooperativo y multijugador los cuales no desentonan no desentona en ningún momento. Aún así no es ni más sencillo ni superior a su entrega previa, pero, y me he visto en varios momentos al azar y de manera inconsciente diciendo “cómo me gustaría estar en mi casa jugando ‘Breakpoint’”.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, Xbox One, PC

• DESARROLLADORA: Ubisoft París

• GÉNERO: Acción, Sigilo, Simulación

• DISTRIBUIDOR: Ubisoft

• ​PUNTAJE: 8