No cabe duda que el nuevo título exclusivo de PlayStation 4, ‘Ghost of Tsushima’, ha logrado obtener un gran reconocimiento por parte de la crítica y de la comunidad de jugadores. Pero las novedades para este videojuego no han terminado.

Se ha revelado ‘Ghost of Tsushima: Legends', el cual es un nuevo modo de juego cooperativo que estará disponible en los próximos meses.

‘Legends’ es una experiencia de juego pensada y diseñada para juegar hasta para cuatro jugadores, en el que deben elegir una clase de personaje de cuatro disponibles: ‘Samurai’, ‘Hunter’, ‘Ronin’ o ‘Assassin’, por lo que se entiende que podrán jugar como uno de los personajes de la historia principal del título.

Pero esto no es todo, ya que además de esta modalidad de juego llegará también una misión (‘Raid’) en donde cuatro jugadores deberán hacer frente a un brutal enemigo.

Se desconoce cuando llegará esta misión, aunque se espera más información a futuro.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler anunciando ‘Ghost of Tsushima: Legends’

TE PUEDE INTERESAR