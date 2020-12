No hay duda alguna de que ‘Ghost of Tsushima’ es uno de los grandes éxitos de este año para PlayStation al poder consolidarse como una de las grandes exclusivas en la consola, como también por la recepción de la crítica especializada y superar las cinco millones de copias vendidas en todo el mundo.

Aparte de esto, hay que recordar que hace poco tiempo el título ha recibido un nuevo modo de juego en línea y que además goza de nuevo contenido.

Mediante la cuenta oficial de PlayStation en Twitter se ha revelado que el modo en línea de ‘Ghost of Tsushima’ ha recibido cuatro nuevos trajes inspirados en juegos de PlayStation 4 tales como ‘Shadow of the Colossus’, ‘God of War’, ‘Horizon Zero Dawn’ y ‘Bloodborne’.

Aunque quienes deseen obtener este contenido deberán apurarse, ya que solo estará disponible hasta el 15 de enero. Para poder obtenerlo, solo deberán jugar una partida con cada clase que tiene este modo de juego.

VIDEO RECOMENDADO

Video análisis de ‘Ghost of Tsushima’