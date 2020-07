Llega otro de los grandes exclusivos de PlayStation 4, uno de los títulos con los que Sony despide a lo grande a su actual consola, y aunque esta seguirá vigente aún por varios años y mientras muchas miradas apuntan a la próxima PlayStation 5, ‘Ghost of Tsushima’ nos recuerda una vez más algo que no podemos perder de vista.

´Ghost of Tsushima´ sale a la venta este 17 de julio en exclusiva para PlayStation 4.

COMO UNA PELÍCULA

‘Ghost of Tsushima’ nos ubica en el año 1274, en el cual los mongoles deciden invadir tierras niponas desembarcando en la isla de Tsushima. Un evento en el que solo ochenta samuráis trataron de defender su tierra aunque con resultados más que desastrosos, un hecho real de la historia que toma la desarrolladora Sucker Punch para dar inicio a esta increíble aventura en la que encarnaremos a ´Jin Sakai´, un samurái el cual logra sobrevivir a este hecho y que comienza un camino de venganza para lograr expulsar a los invasores de su isla, aunque esto signifique alejarse del código de honor de todo samurái, algo que llevó toda su vida.

Como podemos ver, el guión puede parecer simple o muy directo, pero todo esto atrapa desde el inicio gracias a sus carismáticos personajes, buen desarrollo, y en especial al claro homenaje al gran Akira Kurosawa y las clásicas películas de samuráis con sus planos, encuadres, fotografía, y demás.

UN LARGO CAMINO

Pasando a su modo de juego, ‘Ghost of Tsushima’ es un título que pertenece al género del mundo abierto, el cual sigue de forma clara la fórmula del género, es decir tendremos un gran mapa por explorar en donde habrán muchas cosas por hacer como encontrar coleccionables, desarrollar misiones, luchar contra enemigos y demás, lo cual permitirá que mejoremos las habilidades de nuestro personaje. Pero esto tiene una variante muy interesante, y es que la exploración está planteada de tal forma que en lugar de tener todo a la vista deberemos explorar todo aquello que nos ha llamado la atención, incluso diversas señales como un ave, humo en la lejanía, rumores, liberando regiones y otros detalles más como seguir a un ave, humo en la lejanía, oír rumores, liberando regiones y más. Y si bien esto puede parecer algo simple, funciona y de maravillas.

Pasando a los combates, algo que todo samurái debe manejar a la perfección, el título de Sucker Punch hace gala de mecánicas resultan más que entretenidas y divertidas, dando golpes débiles y fuertes con nuestra katana para romper la defensa enemiga sin tener que estar pensando en combinaciones complejas. La clave aquí es cambiar la postura de combate y adoptar la mejor para hacer frente a nuestro enemigo o enemigos. Y por otro lado, nuestra defensa también será importante, ya que también podremos esquivar, detener ataques o realizar contraataques.

NUESTRA DETERMINACIÓN

Tampoco podemos dejar de lado nuestro medidor de determinación, el cual nos servirá para curarnos, y el poder hacer uso de diversas armas a distancia, como arcos y flechas, bombas de humo, y demás. Todo esto hace que el título sea muy ágil, ya que podremos usar diversas técnicas ante enemigos que no se quedarán quietos y que nos superarán en número por lo general. Comos detalles extra, tenemos la posibilidad de usar el sigilo para eliminar a nuestro enemigos, aunque esto último pudo haberse mejorado, ya que son mecánicas que hemos visto en otros videojuegos, además de poder personalizar a nuestro personaje, lo cuales ofrecerá ciertas variantes.

TRASCENDER

En lo referente a poder subir nuestro nivel, tendremos puntos de habilidad los cuales podremos obtener conforme vayamos obteniendo renombre o haciendo que nuestra leyenda vaya creciendo, lo cual lograremos cumpliendo y desarrollando diversas misiones y actividades. Todo esto podremos invertirlo en un árbol de habilidades para desbloquear diversas mejoras que podremos hacer uso, logrando hacer que ´Jin´ se convierta en un experto tanto en el uso del arco como de la katana. Y como plus, podremos mejorar nuestras armas y armaduras como equiparnos una serie de amuletos.

DE NIVEL

Graficamente, ´Ghost of Tsushima´ ofrece un apartado de un gran nivel, con preciosos escenarios los cuales dejarán a más de uno con la boca abierta, y que ayudarán a querer seguir explorando cada rincón de la isla, tan solo para seguir disfrutando de todo cuanto podamos ver demostrando una muy buena dirección de arte la cual se acompaña en grande con el ´Modo Foto´, y que gracias al cual podremos capturar grandes momentos. Y si esto es para el aplauso, el apartado sonoro no se queda atrás, ya que ofrece una banda sonora espectacular la cual brinda personalidad al título. Detalles extra, ´Ghost of Tsushima´ ofrece una serie de buenos efectos, y llega doblado a nuestro idioma, aunque preferible es jugarlo en japonés con subtítulos en español

CONCLUSIÓN

Terminando este análisis, debo decir que ´Ghost of Tsushima´ es un título que se desmarca de otros del género gracias a su apartado gráfico y ambientación, el cual nos lleva a un mundo abierto en el cual a más de uno le encantaría quedarse. Es posible que no veamos algo revolucionario en sus mecánicas o modos de juego, salvo el manejo de posturas por ejemplo, pero estoy seguro que el jugarlo en sus poco más de veinte horas para terminar la trama principal o cuarenta para acabar todo dejará maravillados a todos sin que el título sea perfecto, ya que viviremos en carne propia una verdadera película de samuráis.

El análisis de ‘Ghost of Tsushima’ fue desarrollado gracias a una copia para PlayStation 4 enviada por Sony PlayStation.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PS4

• DESARROLLADORA: Sucker Punch

• GÉNERO: Acción, Combate, Mundo Abierto

• DISTRIBUIDOR: PlayStation

• PUNTAJE: 9.1

