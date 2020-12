‘Ghost of Tsushima’, el título de Sucker Punch, ha comenzado a ganar premios. Aparte del reconocimiento que ha logrado obtener desde su lanzamiento ha obtenido un premio en los Game Awards 2020 en la categoría de ‘Juego del año’.

Cabe resaltar que en esta categoría no se premia a los títulos por la crítica especializada sino por la votación de los usuarios.

De esta forma, ‘Ghost of Tsushima’ logró vencer a otros grandes videojuegos que hemos visto este 2020, como ‘The Last of Us Part II’, ‘DOOM Eternal’ y otros más.

El título también se encuentra nominado en otras categorías como ‘Mejor Dirección’, ‘Mejor Narrativa’, ‘Mejor Dirección de Arte’, ‘Mejor Diseño de Audio’, ‘Mejor Actor (Daisuke Tsuji como Jin Sakai)’, y ‘Mejor Juego de Acción/Aventura’. Veremos si consigue llevarse otros premios el próximo 10 de diciembre, día en que se desarrollará dicho evento.

VIDEO RECOMENDADO

Video análisis de ‘Ghost of Tsushima’

TE PUEDE INTERESAR