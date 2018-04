Game Awards: Estos son los videojuegos ganadores de los premios BAFTA [FOTOS]

Los BAFTA Game Awards son los premios que la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) entrega cada año a lo mejor de la industria de los videojuegos.

En su edición número 14, que se celebró anoche en Londres, se lucieron títulos ya reconocidos por la industria, pero un sorprendente giro fue 'What Remains of Edith Finch', galardonado como Mejor Juego.

El título más premiado de la noche fue 'Hellblade: Senua's Sacrifice', que recibió cinco títulos incluyendo Mejor Juego Británico, informa IGN.

►Te puede interesar: God of War: El antihéroe de PlayStation ha regresado en una espectacular y épica entrega [RESEÑA]

Por su parte, Nintendo no se quedó atrás, y su exitoso 'Zelda: Breath of the Wild' obtuvo el premio al Juego Innovador, mientras que 'Super Mario Odyssey' se llevó la categoría al Mejor Juego Familiar y Mejor Diseño de Juego.

Además, 'Horizon Zero Dawn' obtuvo el premio a Mejor Propiedad Original y el popular indie 'Cuphead' ganó en Mejor Música.

A continuación compartimos toda la lista de ganadores:



- Mejor Juego: What Remains of Edith Finch

- Propiedad Original: Horizon Zero Dawn

- Música: Cuphead

- Diseño de Juego: Super Mario Odyssey

- Juego Envolvente: Overwatch

- Narrativa: Night In The Woods

- Juego más allá del Entretenimiento: Hellblade: Senua's Sacrifice

- Juego Debut: Gorogoa

- Familia: Super Mario Odyssey

- Juego Móvil: Golf Clash

- Logro Artístico: Hellblade: Senua's Sacrifice

- Multiplayer: Divinity: Original Sin 2

- Logro de Audio: Hellblade: Senua's Sacrifice

- Juego Innovador: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

- Juego Británico: Hellblade: Senua's Sacrifice

- Actuación: Melina Juergens como Senua en Hellblade: Senua's Sacrifice

- Premio Honorífico: Tim Schafer, diseñador estadounidense.